Türkiye’de yetiştirilip dünyaya satılıyor

Cebeci, "Yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Yurt dışına da ihracatımız oluyor. Almanya ve Polonya gibi ülkeler var. Dubai ve Katar bölgesinden de çok fazla talep alıyoruz. Çok büyük çaplarda değil belki ama her ay birkaç palet oralara ürün gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.