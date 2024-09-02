2024-09-02 20:48:41 Türkiye’de yetiştirilip dünyaya satılıyor
Kastamonu Taşköprü’de fermantasyon yöntemiyle üretilen siyah sarımsak, Almanya, Polonya, Katar ve Dubai'ye gönderiliyor.
Kastamonu Taşköprü’de fermantasyon yöntemiyle üretilen siyah sarımsak, Almanya, Polonya, Katar ve Dubai'ye gönderiliyor.
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak yurt dışına ihraç ediliyor.
Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsak ile tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve KOSGEB'den destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsak üretimine başladı. Cebeci, uzun yıllardır ilaç sektöründe çalıştığını söyledi.
Memleketi olan Kastamonu'da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından siyah sarımsak üretmeye karar verdiğini dile getiren Cebeci, "Sarımsağın anavatanı Taşköprü'den aldığımız coğrafi işaretli sarımsakları burada işliyoruz. Besin içerik analizlerinde ürünün (siyah sarımsak) ne kadar faydalı olduğunu gösterdik. İlk aşamada büyük zincir marketlerle görüşerek pazara çıkarmayı düşündük. Onlar da ürünü desteklediler. Ürün şu an bütün zincir marketlerde satılıyor." dedi.
Sarımsağa hiçbir katkı maddesi eklemediklerini anlatan Cebeci, "Bu bir fermantasyon süreci. Sarımsağı alıp sapını çöpünü temizleyip ısı ve nem kontrollü odalarda günlerce bekletiyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz." diye konuştu.
Yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirten Cebeci, "Siyah sarımsak ürünlerini çeşitlendirdik. Zeytinyağlısını, sirkelisini, ballısını, propolislisini yaptık. Çocukların yiyebileceği şekilde çeşitlendirdik. Gıda sektörü dışında ilaç ve kozmetik sektörüne de ham madde olarak siyah sarımsak tozu temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Siyah sarımsağın tadının normal sarımsaktan farklı olduğunu aktaran Cebeci, "Aslında bu ürün bir gurme lezzet. Bu ürünü bütün salatalarınızda, makarnada, etin ve balığın yanında tüketebiliyorsunuz. Olduğu gibi de tüketebiliyorsunuz. Bundan her gün 1-2 diş alıp sağlığınıza katkısını görebilirsiniz. Bunun tadı normal sarımsaktan tamamen farklı. Kuru erik tadında. En iyi özelliklerinden biri yedikten sonra vücutta koku yapmıyor." dedi.
"Her yıl belirli oranda kapasite artışı yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon 15 ton siyah sarımsak ürettik. Bu yıl yeni bir makine daha devreye soktuk. Aslında biraz ürün bilinirliğini geliştirmemiz gerekiyor. Katıldığımız fuarlarda insanların sadece yüzde 20'sinin bu ürünü bildiğini gördük."
Cebeci, "Yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Yurt dışına da ihracatımız oluyor. Almanya ve Polonya gibi ülkeler var. Dubai ve Katar bölgesinden de çok fazla talep alıyoruz. Çok büyük çaplarda değil belki ama her ay birkaç palet oralara ürün gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23