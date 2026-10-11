Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Türkiye’yi kaos ve sokak eylemleriyle karıştırmaya çalışan Gezi zihniyetinin "özgürlükler ülkesi" diye yere göğe sığdıramadığı Fransa’da, polisin uyguladığı vahşet skandal bir boyuta ulaştı. Paris’teki lise eylemlerinde göstericileri bastırmak isteyen bir Fransız polisinin, 31 yaşındaki bir kadına cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Türkiye’de polise kurşun sıkanları savunan çifte standartçı Gezi lobisine tokat gibi yanıt olan Fransa’da, 3 haftada 6 bin 877 kişi gözaltına alınırken binden fazla kişi de polisin sert müdahalesiyle yaralandı.