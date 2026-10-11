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Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

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Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Türkiye’yi kaos ve sokak eylemleriyle karıştırmaya çalışan Gezi zihniyetinin "özgürlükler ülkesi" diye yere göğe sığdıramadığı Fransa’da, polisin uyguladığı vahşet skandal bir boyuta ulaştı. Paris’teki lise eylemlerinde göstericileri bastırmak isteyen bir Fransız polisinin, 31 yaşındaki bir kadına cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Türkiye’de polise kurşun sıkanları savunan çifte standartçı Gezi lobisine tokat gibi yanıt olan Fransa’da, 3 haftada 6 bin 877 kişi gözaltına alınırken binden fazla kişi de polisin sert müdahalesiyle yaralandı.

#1
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Zamanında Türkiye'yi Gezi provokasyonuyla sokak ortasında ateşe vermeye çalışan, kolluk kuvvetlerimizin meşru müdahalelerinde Batı’ya ağıtlar yakan zihniyetin hayran olduğu Fransa, tarihinin en karanlık polis skandallarından biriyle çalkalanıyor. Fransa'da 3 haftadır süren lise eylemlerinde, Fransız polisinin sert müdahalelerine cinsel şiddet lekesi de sürüldü. Başkent Paris’te 8 Ekim’deki gösterilere katılan 31 yaşındaki bir kadın, eylemcileri kontrol altına almaya çalışan bir Fransız polisinin kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını belirterek resmi şikayette bulundu.

#2
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Fransa'da 3 haftayı aşkın süredir devam eden lise eylemlerinde bir kadın, bir polisin kendisine cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. BFMTV'nin haberine göre, 8 Ekim'de başkent Paris'teki lise eylemlerine katılan 31 yaşındaki kadın, göstericileri kontrol altına almak isteyen bir polis tarafından cinsel ve fiziksel şiddet gördüğüne dair şikayette bulundu.

#3
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Kadın, olayla ilgili Fransız polisinin denetlenmesinden ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) başvurdu.

#4
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Eylemci kadının avukatı, müvekkilinin yaşadığı durum karşısında şaşkına döndüğünü ve olayın yaşandığı koşulların polisin kimliğinin belirlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

#5
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Paris Belediye Meclisi Üyesi Simon Duquerroir de basına yaptığı açıklamada, olay anında eylemde olduğunu ve kadının çığlıklarını duyarak yanına gittiğini söyledi.

#6
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

#7
Foto - Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

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