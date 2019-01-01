Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz en iyi 10 yer
Güzel ve ucuza bir tatil yapmak isteyenler için Türkiye'de gezilecek uygun yerleri sıraladık. İşte Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz en iyi 10 yer...
Akyaka-Muğla Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, kesinlikle Gökova Körfezi’nin en güzel turizm beldelerinden birisi. Akyaka, masmavi plajları kadar buz gibi Azmak Çayı ve kendine has mimariye sahip, tek yapıdaki evleriyle de dikkat çekiyor.
Amasra-Bartın Deniz, kum, güneş tatili deyince her ne kadar akla ilk olarak Ege ve Akdeniz sahilleri gelse de Karadeniz’in şirin beldesi Amasra da plajlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik Amasra’da plajlardan çok daha fazlası var. 3000 yıllık tarihi, yemyeşil ormanlık alanları ve tarihi Amasra evleriyle bu kent yılın her döneminde ziyaretçi akınına uğruyor.
Assos-Çanakkale Kuzey Ege’nin en güzel yerlerinden olan Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli adasının tam karşısında yer alıyor. Köklü bir tarihe sahip olan Assos, dağ köyü ve liman olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Liman ve çevresinde daha çok eski taş evlerde kurulu butik oteller yer alırken, dağda yer alan Behramkale köyünde bir hayli sayıda uygun fiyatlı pansiyon bulunuyor.
Avşa-Balıkesir Marmara Denizi’nde yer alan Avşa, 1970’li yıllarda orta sınıf Türk ailelerinin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olsa da, son yıllarda biraz unutulmaya yüz tuttu. Tekirdağ, Erdek ve İstanbul’dan deniz yoluyla ulaşılabilen ada, güzel manzaralar sunan tepeleri ve en ünlüleri Tavşanlı Koyu, Çınar Koyu ve Yiğitler Koyu olan güzel koylarıyla gerçek bir cennet. Çok sayıda pansiyon ve motelin bulunduğu Avşa’daki konaklama tesislerinde sudan ucuz fiyatlara kalabilirsiniz!
Didim-Aydın Aydın’ın Ege Denizi kıyısındaki Didim, uzun kumlu plajları, berrak denizi, tarihi kalıntıları, yıl boyu güneşli havası ile her anlamda mükemmel bir tatil beldesi. Daha çok yazlıkçıların akın ettiği beldede, otel fiyatları oldukça uygun.
Eskişehir Eskiden Anadolu bozkırında sıradan bir kent olan Eskişehir, son yıllarda Odunpazarı’nda restore edilen tarihi Osmanlı evleri ve Avrupa kentlerini aratmayan peyzaj çalışmaları ile Türkiye'de gezilebilecek popüler yerler arasına girdi.
Foça-İzmir İzmir’in sahil ilçelerinden olan Foça, Ege kıyısının popüler kasabaları Ayvalık ve Alaçatı gibi çok sayıda taş Rum evine ev sahipliği yapsa da çok fazla tanınmıyor. Ama bunu ekonomik tatil açısından bir avantaj olarak görebiliriz. Zira Foça’da konaklamadan tutun, kafelere, balık lokantalarına ve günübirlik tekne turlarına kadar her şey diğer popüler tatil beldelerine göre çok daha ucuz!
Gaziantep Güneydoğu Anadolu’nun en güzel kentlerinden olan Gaziantep, lezzet avcılarının da uğrak noktalarından bir tanesi.
Gökçeada-Çanakkale Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, henüz komşusu Bozcaada kadar popüler olmasa da doğal güzellikler açısından eksik kalır yanı yok! Halen az da olsa Rum kökenli nüfusun bulunduğu Zeytinli ile Kaleköy ve Tepeköy gibi köyleri, mimarileriyle dikkat çekiyor.
Sığacık-İzmir Seferihisar’ın Sığacık beldesi, mimarisi, organik ürünlerin satıldığı pazarı, yöreye özgü yemekleri ve limanın hemen yanındaki uygun fiyatlı balık lokantalarıyla büyük ilgi görüyor. Tabi ince kumu ve pırıl pırıl suyuyla Teos Plajı’nda deniz keyfi de, Sığacık’ın olmazsa olmazlarından.