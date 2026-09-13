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Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Türkiye’de tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni bir düzenleme için hazırlık başlatıldı.

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Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Çalışma kapsamında, tütün ürünlerinin satışının 1 Ocak 2040’tan itibaren sona erdirilmesi hedefleniyor.

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Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Hazırlanan düzenlemeye göre tütün ürünleri satış noktalarında dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış sırasında ise elektronik yaş doğrulama sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

#3
Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar açık alanları da kapsayacak. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi yerlerde sigara içilmesine izin verilmeyecek.

#4
Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Yeme-içme işletmelerinde sigara yalnızca özel olarak ayrılan izole alanlarda tüketilebilecek. Bu bölümler işletmenin toplam alanının yüzde 10’unu aşamayacak ve en fazla 20 metrekare büyüklüğünde olabilecek.

#5
Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

Dışarıdan görünmeyecek şekilde düzenlenecek alanlarda müşterilere servis yapılmayacak. Yeni kurallarla pasif içiciliğin azaltılması, çocukların ve gençlerin tütün ürünlerinden korunması amaçlanıyor.

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Foto - Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!

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Yorumlar

Zeki

Halkın her sorunu çözüldü kaldı sigara

Ali Ozugur

Arabalarda sigara içip boş paket ve izmaritleri dışarı atanları dışarı kül atıp küştabağı boşaltanlara CİDDİ yaptırım getirilmeli ve uygulamnmalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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