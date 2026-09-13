Türkiye'de sigara satışı yasaklanıyor!
Türkiye’de tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni bir düzenleme için hazırlık başlatıldı.
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Türkiye’de tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni bir düzenleme için hazırlık başlatıldı.
Çalışma kapsamında, tütün ürünlerinin satışının 1 Ocak 2040’tan itibaren sona erdirilmesi hedefleniyor.
Hazırlanan düzenlemeye göre tütün ürünleri satış noktalarında dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış sırasında ise elektronik yaş doğrulama sistemlerinin kullanılması planlanıyor.
Sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar açık alanları da kapsayacak. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi yerlerde sigara içilmesine izin verilmeyecek.
Yeme-içme işletmelerinde sigara yalnızca özel olarak ayrılan izole alanlarda tüketilebilecek. Bu bölümler işletmenin toplam alanının yüzde 10’unu aşamayacak ve en fazla 20 metrekare büyüklüğünde olabilecek.
Dışarıdan görünmeyecek şekilde düzenlenecek alanlarda müşterilere servis yapılmayacak. Yeni kurallarla pasif içiciliğin azaltılması, çocukların ve gençlerin tütün ürünlerinden korunması amaçlanıyor.
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