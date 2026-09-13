“Aşil Kalkanı”nda Yunanistan’ı karıştıran detay: Doğrudan Türkiye’ye yönelik değil

Yunanistan'da yayımlanan Documento gazetesinde, "Rusya için 'kalkan', Türkiye için değil" başlıklı dosyasında, Aşil Kalkanı projesini İsrailli şirketlerin geçmişi, sistemin kaynak kodlarının kontrolü ve Yunanistan'ın İsrail'e teknolojik bağımlılığı açısından değerlendirdi. Haberde, IAI'ın 2017'de Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox'un yüzde 31 hissesine sahip olduğu ve şirketin yönetim kurulunda temsilcisinin bulunduğu belirtildi. Cytrox'un daha sonra eski İsrail istihbarat mensubu Tal Dilian ile bağlantılı Intellexa yapılanmasının parçası haline geldiği, Predator'ın ise Yunanistan'da siyasetçi ve gazetecilerin telefonlarının izlenmesine ilişkin skandalın merkezinde yer aldığı hatırlatıldı.