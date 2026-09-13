“Aşil Kalkanı”nda Yunanistan’ı karıştıran detay: Doğrudan Türkiye’ye yönelik değil
Yunanistan basınına yansıyan son raporlar, ülkenin İsrail'den tedarik etmeyi planladığı milyarlarca avroluk "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sisteminin kaynak kodları ve komuta kontrol altyapısı üzerinden Atina siyasetinde büyük bir fırtına kopardığını gözler önüne serdi. ABD'nin bile tam kontrol sağlayamadığı gerekçesiyle satın almaktan vazgeçtiği sistemin İsrail bağımlılığı oluşturacağı eleştirileri yükselirken, eski büyükelçi Vasilis Bornovas, projenin tüm unsurlarının doğrudan Türkiye'ye yönelik olmadığını savundu.