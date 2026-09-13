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Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

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Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasında olan anketlerle ilgili bilgi verdi. İşte partilerin son oy oranları...

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Foto - Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen ile bir araya geldi. Görüşmede seçim takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve son anket verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz'un açıklamalarını Üzen sosyal medya hesabından paylaştı.

#2
Foto - Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

Üzen'in aktardığına göre Yavuz, seçimin zamanlamasına ilişkin soruya, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğü yanıtını verdi.

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Foto - Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ise şunları söyledi:

#4
Foto - Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

"Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor."

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Foto - Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket

Anket sonuçlarına da değinen Yavuz, AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirtti. Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

MEHMET YİNANÇ

Güldürme Arkadaş, 24 yıldır peşinde koştuğum ben bile oy vermedim, bundan sonra da vermeyeceğimi garanti ederim. Ha bu arada bir benden bahsetmiyorum, kendi yakınlarım ve dahi kendi çevrem de.

Dertli

Akp nin oyu niye artıyor ki..Ne düzeldi de oy arttı.ekonomi batık, adalete güven yerlerde, ekonomi FAIZ, DOLAR, ENFLASYON bataklığında. Zamlar,cezalar, vergilerimiz FAİZCİLERE akıyor..
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