Partilerin oy oranları ortaya çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasında olan anketlerle ilgili bilgi verdi. İşte partilerin son oy oranları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasında olan anketlerle ilgili bilgi verdi. İşte partilerin son oy oranları...
Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen ile bir araya geldi. Görüşmede seçim takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve son anket verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz'un açıklamalarını Üzen sosyal medya hesabından paylaştı.
Üzen'in aktardığına göre Yavuz, seçimin zamanlamasına ilişkin soruya, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğü yanıtını verdi.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ise şunları söyledi:
"Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor."
Anket sonuçlarına da değinen Yavuz, AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirtti. Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.
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