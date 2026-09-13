Okullarda yeni dönem heyecanı başladı: İlk ders zili yarın çalıyor
Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla kapılarını açacak okullarda ilk hafta Gazze’de yaşanan çocuk dramına dikkat çekmek için "Uçurtmalar Vurulmasın" etkinlikleri düzenlenecek. 283 milyonu aşkın ücretsiz kitabın sıralarda hazır olduğu yeni dönemde; sınıflarda cep telefonu yasağı sürecek, veliler okula randevusuz giremeyecek.