Türkiye'de sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu!
Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde. Uzmanlar, sıcak hava dalgası yarın pik yapacağını bildirip ülke genelinde yüksek sıcaklıkların gözlemleneceğini belirtti. Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası, yurdun bütün kesiminde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların gelecek günlerde daha da yükseleceği, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı.