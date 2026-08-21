Türkiye'de sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu!

"İstanbul’da da yine 32-33 dereceleri göreceğiz ama İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki 32-33 derecelik sıcaklık aslında İstanbul için bir ortalama değer. Bazı ilçelerimizde bu sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkacak."