Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışındaki petrol arama ve üretim faaliyetleri tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak günlük 182 bin varillik rekor bir rakama imza attı. Tek başına günlük 83 bin 300 varil petrol üreten Şırnak'taki Gabar sahası, 2021'deki ilk keşiften bu yana 50 milyon varil barajını geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileriyle tescillenen bu devasa üretim artışı, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme yolundaki en büyük kozu haline geldi.