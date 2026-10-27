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Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

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Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışındaki petrol arama ve üretim faaliyetleri tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak günlük 182 bin varillik rekor bir rakama imza attı. Tek başına günlük 83 bin 300 varil petrol üreten Şırnak'taki Gabar sahası, 2021'deki ilk keşiften bu yana 50 milyon varil barajını geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileriyle tescillenen bu devasa üretim artışı, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme yolundaki en büyük kozu haline geldi.

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#1
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye’nin günlük petrol üretimi, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerle toplam 182 bin varile ulaştı. Açıklanan verilere göre günlük üretimin 139 bin varili Türkiye’deki sahalardan, 43 bin varili ise yurt dışındaki faaliyetlerden sağlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının paylaştığı veriler, Türkiye’de petrol üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ortaya koyuyor.

#2
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye’nin petrol üretiminde yurt içi sahalar önemli bir paya sahip. Günlük 139 bin varillik yurt içi üretime yurt dışındaki sahalardan elde edilen 43 bin varil petrolün eklenmesiyle toplam üretim 182 bin varile ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıktığını bildirmişti. Bakanlık, üretim artışında yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasına ve yeni sahalardaki çalışmaların genişletilmesine dikkat çekmişti.

#3
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye’nin petrol üretiminde öne çıkan bölgelerin başında Şırnak’taki Gabar sahası geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre Gabar’da günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bakanlık verilerinde, Gabar’da üretimin 2021 yılında gerçekleştirilen keşfin ardından farklı sahaların devreye alınmasıyla genişlediği belirtiliyor. Şehit Esma Çevik sahasında başlayan üretim, sonraki yıllarda Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar, Bülent Sadioğlu ve Ağaçyurdu sahalarıyla büyüdü.

#4
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Aynı açıklamada, Gabar’daki sahalardan 2021 yılından itibaren toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildiği bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre Türkiye’de 2026 yılının ilk altı ayında toplam 23,1 milyon varil petrol üretildi. Bu miktarın 21,8 milyon varillik bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirildi.

#5
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Bakanlık, söz konusu dönemde yurt içindeki petrol üretiminin önemli bölümünün Gabar sahasından geldiğini açıkladı. Paylaşılan verilere göre Gabar’ın yurt içi petrol üretimindeki payı yüzde 60 olarak kaydedildi. Türkiye’nin yıllık petrol üretiminde de artış kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 7 Ocak 2026 tarihli açıklamasına göre, yurt içindeki toplam petrol üretimi 2024 yılında 38 milyon varil olurken 2025 yılında yüzde 26 artışla 47,9 milyon varile yükseldi.

#6
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Bakanlık verilerinde ayrıca günlük ham petrol üretiminin 25 Nisan 2025’te 135 bin 671 varile ulaşarak o dönem için yıllık bazda rekor kırdığı belirtildi.

#7
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Türkiye’nin petrol üretimini artırmaya yönelik çalışmalarında yeni sondajlar da önemli yer tutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Aralık 2025 tarihli açıklamasında, 2025 yılında 182 kara ve 17 deniz sondajının tamamlandığı, 48 kara ve 4 deniz sondajının ise sürdüğü bildirildi. Aynı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda 62 milyon varillik yeni rezerv tespit edildiği belirtildi.

#8
Foto - Türkiye’de petrol fırtınası kopuyor: Gabar’daki devasa rekor ağızları açık bıraktı

Bakanlık, 2026 yılı için 282 kara ve 18 deniz sondajı gerçekleştirmeyi hedeflediğini de duyurdu. Diyarbakır’da yatay sondaj yöntemiyle üretilebilecek kaya petrolüne yönelik çalışmaların sürdüğü de açıklandı.

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