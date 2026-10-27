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ABD'den Türkiye ile ittifak yapan ülke için beklenmedik uyarı: Saldırı olabilir terk edin Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor! Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı Bu yıl gecikmeli geldiler! Arin Gölü’nün renkli misafirleri ortaya çıktı Fona milyonlarca lirasını parasını kaptıran süper market zincirini havalara uçuran gelişme: Türkiye'ye duyurdular Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu Herkes “ne açıklanacak” diye merakla bekliyordu! İşte 2027 yılı büyüme ve enflasyon hedefi Dursun Özbek’ten futbolculara müjde! Derbinin hemen ardından duyurdu Dünya gündemini altüst etti: PİRANA'nın kontrol TB2 SİHA'ya geçti, hedef denizin dibini boyladı Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği
Ekonomi
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Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

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Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik müjde niteliğindeki açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, AK Partili Şamil Tayyar'dan konuya dair çok çarpıcı bir analiz geldi. Yaşanan ekonomik zorlukların açıkça kabul edilmesinin çok önemli bir mantalite değişimine işaret ettiğini belirten Tayyar, 2027 bütçesinden ayrılacak mali imkânların altını çizdi. Düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilebileceğini ve prim gün sayısı ile çalışma süresi gibi kriterlerde adalet vurgusunun öne çıkacağını belirten Tayyar'ın sözleri milyonlarca emeklide büyük heyecana yol açtı.

#1
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

AK Partili Şamil Tayyar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

#2
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Erdoğan’ın emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten sözlerine dikkat çeken Tayyar, bu yaklaşımın emeklilere yönelik anlayışta bir değişime işaret ettiğini savundu.

#3
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız” sözlerini değerlendirdi.

#4
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Şimdiye kadar emeklilerin durumuna ilişkin toz pembe tablolar çizildiğini belirten Tayyar, yaşanan zorlukların kabul edilmesini önemli bulduğunu ifade ederek, “Emeklilerin yaşam zorluğunun kabulü, mantalite değişikliğini gösteriyor. Çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmek için mali imkânların oluşturulduğunu ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten sözlerine de değinen Tayyar, açıklamanın yeni düzenlemenin takvimine ilişkin ipuçları verdiğini kaydetti. Tayyar, Erdoğan’ın ifadelerinden hareketle, düzenlemenin yetişmesi hâlinde 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olabileceğini belirtti.

#6
Foto - Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Erdoğan’ın açıklamasındaki “adalet” ve “hakkaniyet” vurgularına ayrıca dikkat çeken Tayyar, yeni düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlerin amacına uygun şekilde uygulanabileceğini düşündüğünü ifade etti. Tayyar, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlerin amacına uygun şekilde uygulanacağı, alım gücünün ciddi ölçüde artacağı bir düzenleme gibi düşünüyorum. Hadi İnşallah.”

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