Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı

Erdoğan’ın açıklamasındaki “adalet” ve “hakkaniyet” vurgularına ayrıca dikkat çeken Tayyar, yeni düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlerin amacına uygun şekilde uygulanabileceğini düşündüğünü ifade etti. Tayyar, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlerin amacına uygun şekilde uygulanacağı, alım gücünün ciddi ölçüde artacağı bir düzenleme gibi düşünüyorum. Hadi İnşallah.”