Emekli maaşlarında benzeri görülmemiş devrim sinyali! Şamil Tayyar o açıklamayı görünce dayanamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik müjde niteliğindeki açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, AK Partili Şamil Tayyar'dan konuya dair çok çarpıcı bir analiz geldi. Yaşanan ekonomik zorlukların açıkça kabul edilmesinin çok önemli bir mantalite değişimine işaret ettiğini belirten Tayyar, 2027 bütçesinden ayrılacak mali imkânların altını çizdi. Düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilebileceğini ve prim gün sayısı ile çalışma süresi gibi kriterlerde adalet vurgusunun öne çıkacağını belirten Tayyar'ın sözleri milyonlarca emeklide büyük heyecana yol açtı.