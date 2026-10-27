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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli yürütülen dev soruşturmalar kapsamındaki yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 22 milyar 319 milyon TL'lik şüpheli işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen 21 milyar liralık yasa dışı bahis ağında 23 şirkete kayyum atanırken, eş zamanlı baskınlarda 150 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen suç gelirleri trafiğine darbe indirilirken, Bakan Gürlek suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarının tamamen kurutulacağını vurguladı.

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Foto - Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Operasyonların Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon düzenlendi.

#2
Foto - Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağladığı belirtilen yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelendi. MASAK raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken, 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandı.

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Foto - Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine harekete geçildi. İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31'i çocuk olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı. Diğer 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Foto - Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon yapıldı.

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Foto - Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarının kurutulması ve faaliyet alanlarının daraltılması için mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

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Yorumlar

Yasadışı bahis ha?

Yasal bahisçiler devlet korumasında mı? Devlet izniyle oynanan bahis muteber mi? Helal mi? Yasadışı bahisle aradaki fark, parayı kimin kazandığı mı? Para tüpçü üzerinden kazanılınca kumar ve bahis sosyal mesele olmaktan çıkıyor mu? Yasadışı bahise yapılan onca operasyon, dolaylı olarak yasal bahisi desteklemiyor mu, insanlara "oynayacaksan yasal olanı oyna" demek olmuyor mu?
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