Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 23 şirkete şafak baskınıyla el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli yürütülen dev soruşturmalar kapsamındaki yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 22 milyar 319 milyon TL'lik şüpheli işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen 21 milyar liralık yasa dışı bahis ağında 23 şirkete kayyum atanırken, eş zamanlı baskınlarda 150 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen suç gelirleri trafiğine darbe indirilirken, Bakan Gürlek suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarının tamamen kurutulacağını vurguladı.