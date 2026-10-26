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Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

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Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

Türkiye'de bir sonraki seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar devan ederken, Ankara'daki siyasi atmosferle ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

#1
Foto - Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, başkentte seçim havasının oluşmaya başladığını öne sürerek Kasım 2027 tarihine işaret etti.

#2
Foto - Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

Burhan, siyasi gelişmelerin ve ekonomik göstergelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. 2027 yılının Kasım ayında seçim yapılabileceğini öne süren Burhan, mevcut açıklamalarda farklı bir tarihin öne çıktığını da hatırlattı.

#3
Foto - Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

"ANKARA'NIN ARTIK BİR SEÇİM ATMOSFERİNE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUM" - Başkentteki siyasi hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Burhan, seçim hazırlığına işaret ettiğini düşündüğü gelişmelere dikkat çekti. Burhan, Ankara'daki atmosferi şu sözlerle anlattı:

#4
Foto - Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

"Ankara'nın artık bir seçim atmosferine girdiğini öyle ya da böyle görüyorum. Bütçede de ciddi bir artış var; 19 trilyon liradan 27 trilyon liraya çıkması yüzde 30-40'a yakın bir artış demektir. Sayın Bahçeli ve Sayın Mehmet Uçum'un açıklamaları 2028 Nisan yönünde olsa da 2027 Kasım ayında bir seçim görürsek şaşırmayalım." Kaynak: Haberler.com

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