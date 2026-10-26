Türkiye'de kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim için tarih verdi

"Ankara'nın artık bir seçim atmosferine girdiğini öyle ya da böyle görüyorum. Bütçede de ciddi bir artış var; 19 trilyon liradan 27 trilyon liraya çıkması yüzde 30-40'a yakın bir artış demektir. Sayın Bahçeli ve Sayın Mehmet Uçum'un açıklamaları 2028 Nisan yönünde olsa da 2027 Kasım ayında bir seçim görürsek şaşırmayalım." Kaynak: Haberler.com