2022-10-17 11:59:19 Türkiye’de her 2 kişiden 1’inde var! Önlem alınmazsa büyük tehlike
YENİ AKİT / ANKARA - Türk toplumunun neredeyse yarısında rastlanan varis hastalığı, genellikle bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri ve öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösteriyor. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha belirgin olarak oluşuyor. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları ise, estetik bir sorun olmasının dışında, hastalar için problem yaratmasa da ilerleyen aşamalarda ağrı ve iltihap kaynağı olabiliyor. Özellikle menopoz dönemi, gebelik, obezite, fazla ayakta kalmayı gerektiren işler, yaşlanma, duruş bozuklukları, hormon kullanımı ve aile öyküsünde varis bulunan hastalarda varis vakaları sıkça gözlemleniyor. Kadınlardaki varis vakaları ise erkeklerdeki vakalardan yaklaşık 4 kat daha fazla…