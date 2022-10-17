Türkiye’de her 2 kişiden 1’inde var! Önlem alınmazsa büyük tehlike

Zamanında önlem alınmadığı takdirde ileriki aşamalarda cerrahi yöntemler gerekiyor Tedavi edilmeyen varislerin ilerleyen süreçlerde önemli sorunlar yarattığını söyleyen Aktaş, ”Varis, bir çeşit dolaşım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle ciddi sağlık sorunlarına ve estetik kusurlara yol açabilir. Ancak ilerlemiş vakaların sebep olacağı ağrılı durum, estetik sorunları ikinci plana atacağından bu vakalarda hemen müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan temiz kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta anormal incelmeler, ödem ve ciddi derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıca damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama oluşabilir. Hatta daha ileriki durumlarda bu pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen oldukça ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir” diyor.