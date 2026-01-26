Türkiye'den Kaan alacaklardı! Fransa ile anlaştılar, Rafale savaş uçaklarını üsse indirdiler

Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, “Uçaklar teslim edildi ve Endonezya Hava Kuvvetleri tarafından kullanıma hazır.” dedi. Bu açıklama, Endonezya’nın 2022 yılında Fransa ile yaklaşık 8 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzalamasının ve bu anlaşmayı geçen yıl genişletmesinin ardından, Rafale savaş uçaklarının fiilen envantere girdiğinin ilk resmî teyidi oldu.