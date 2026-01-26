  • İSTANBUL
Türkiye'den Kaan alacaklardı! Fransa ile anlaştılar, Rafale savaş uçaklarını üsse indirdiler
Türkiye'den Kaan alacaklardı! Fransa ile anlaştılar, Rafale savaş uçaklarını üsse indirdiler

Türkiye'den 48 adet MMU Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesinden sürpriz bir hamle geldi. Ülke Fransız Rafale savaş uçaklarını teslim aldı.

Endonezya, Fransa ile imzalanan 8 milyar dolarlık savunma anlaşmasının ilk teslimatları kapsamında üç adet Rafale savaş uçağını teslim aldı.

Endonezya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Pazartesi günü Reuters’a yaptığı açıklamada, bu gelişmenin, ülkenin yaşlanan askerî hava filosunun modernizasyonunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, “Uçaklar teslim edildi ve Endonezya Hava Kuvvetleri tarafından kullanıma hazır.” dedi. Bu açıklama, Endonezya’nın 2022 yılında Fransa ile yaklaşık 8 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzalamasının ve bu anlaşmayı geçen yıl genişletmesinin ardından, Rafale savaş uçaklarının fiilen envantere girdiğinin ilk resmî teyidi oldu.

Sirait, üç Rafale savaş uçağının Cuma günü Endonezya’ya ulaştığını ve Sumatra’nın batısında yer alan Pekanbaru’daki Roesmin Nurjadin Hava Üssü’ne konuşlandırıldığını belirtti. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla uçağın teslim edilmesinin beklendiğini ifade eden Sirait, sayı konusunda ayrıntı vermedi.

Güneydoğu Asya’da Fransa’nın en büyük silah müşterisi konumunda bulunan Endonezya, Dassault Aviation tarafından üretilen ve toplam sayısı 42’ye kadar çıkabilecek Rafale savaş uçaklarının yanı sıra Fransız fırkateynleri ve denizaltılarını da tedarik ediyor. Bu tedarikler, eski özel kuvvetler komutanı olan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto döneminde savunma harcamalarının artırılması kapsamında yürütülüyor.

Endonezya, uçak filosunu modernize etmeye çalışırken savunma harcamalarına büyük bütçeler ayırması nedeniyle uluslararası savaş uçağı pazarında dikkat çeken ülkeler arasında bulunuyor. Bu kapsamda Rafale’lerin yanı sıra Çin yapımı J-10 savaş uçakları ve ABD üretimi F-15EX uçakları da değerlendirildi.

Uzun vadede Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN savaş uçağını tedarik etmeye yönelik bir sözleşme imzaladı. 2025 yılının Temmuz ayında IDEF 2025 kapsamında gerçekleştirilen imza törenine; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katılmıştı. Reuters ayrıca, Endonezya ile Pakistan’ın bu ayın başlarında Cakarta’nın muharip uçaklar ve silahlı insansız hava araçları tedarik etmesine yönelik olası bir anlaşmayı görüştüğünü aktardı. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

