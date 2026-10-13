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Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

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Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e yeni suçlama geldi. CHP'den ayrılırken partiye ait eşyaları talan etmekle suçlanan Yeni Partiler hakkında sarsıcı bir iddia daha geldi.

#1
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, hülle yoluyla CHP'nin paralarının Yeni Parti'ye geçirildiğini öne sürdü.

#2
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Atik, TGRT Haber'de yayınlanan programda Özel'in CHP’den ayrılmadan hemen önce Grup Başkanı sıfatıyla İş Bankası Akay Şubesi’ne gönderdiği talimatın belgesini paylaştı.

#3
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Atik, AYM'ye itiraz için toplanan milletvekili imzalarının üzerine para iadesi yazıldığını, milletvekillerinin de kendilerine gönderilen bu paraları Yeni Parti'nin hesabına yatırdığını aktardı. Atik, programda şunları söyledi:

#4
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

İmzalara bak. Ali Öztunç, Rahmi Aşkın Türeli CHP'de şu an Grup Başkanvekili. Parayı ben geri alayım diye başvuru yapar mı? Şu an CHP'de görevliler. Bunları imzalarını kullanarak bu paraları göndermişler.

#5
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Toplamda 5 milyon 100 bin lirayı milletvekillerine göndermişler. Ama şöyle bir detay daha var. Siyasi Partiler Kanunu'nda ve CHP'nin grup iç yönetmeliğinde toplanan bu paraların iadesiyle ilgili bir hüküm yok. Bu para iade edilmek için toplanan para değil. Dolayısıyla hem evrakta sahtecilik hem de nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Yeni Parti kurulurken ilk günlerde bağış kampanyası başlatılmıştı. Yeni Parti'ye geçen milletvekilleri de bu paraları götürüp Yeni Parti'nin hesabına yatırmış. CHP'ye yatırdıkları paraları son dakikada böyle bir yöntemle Yeni Parti'ye aktarmışlar.

#7
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre iddiayı reddetti. Halk TV'ye konuşan Emre, söz konusu paranın bağış olmadığını milletvekili maaşlarından yapılan grup kesintilerinin kalan kısmının iade edildiğini savundu. Böyle bir iddianın da dile getirilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Emre, "Biz gidiyoruz, ayrılıyoruz ve CHP'de bulunan arkadaşların masrafını da biz mi verelim? Harcamasını, grup harcamasını biz mi yapalım? Ben bu kadar saçma bir şey hiç duymadım açıkçası." dedi.

#8
Foto - Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

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