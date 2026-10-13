Fatih Atık Özgür Özel'i fena ifşaladı

Toplamda 5 milyon 100 bin lirayı milletvekillerine göndermişler. Ama şöyle bir detay daha var. Siyasi Partiler Kanunu'nda ve CHP'nin grup iç yönetmeliğinde toplanan bu paraların iadesiyle ilgili bir hüküm yok. Bu para iade edilmek için toplanan para değil. Dolayısıyla hem evrakta sahtecilik hem de nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendiriliyor.