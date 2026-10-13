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Siyaset
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Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

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Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

HBS Araştırma şirketi tarafından ekim ayında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye siyasetindeki hareketli günlerin ardından yayımlanan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi Özgür Özel yüzde 23,1 oranında oy alarak ikinci basamakta yer aldı. İki lider arasındaki 9,2 puanlık fark ve diğer parti liderlerinin oy oranları siyasi kulislerde yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

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Foto - Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

Türkiye siyaseti, belediye transferleri ve fon krizleriyle çalkanırken gözler önümüzde seçimlere çevrildi. Araştırma şirketleri de yaptığı anketlerle halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

#2
Foto - Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

HBS Araştırma, ekim ayında 3 bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ekim 2026 tarihini taşıyan ankete göre, siyasi isimlerin oy oranları şöyle sıralandı:

#3
Foto - Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti): Yüzde 32,3 Özgür Özel (YENİ Parti): Yüzde 23,1 Tülay Hatimoğulları (DEM Parti): Yüzde 9,0 Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): Yüzde 7,9 Devlet Bahçeli (MHP): Yüzde 7,4 Kemal Kılıçdaroğlu (CHP): Yüzde 6,4 Ümit Özdağ (Zafer Partisi): Yüzde 2,9 Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 2,7 Mahmut Arıkan (Saadet Partisi): Yüzde 2,5 Mustafa Destici (BBP): Yüzde 0,7 Diğer: Yüzde 1,9

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Foto - Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark 9,2 puan olarak hesaplandı.

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Foto - Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark

Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada bulunurken Özel yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer alıyor.

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Yorumlar

Murat

Erdoğan’ın oylarıda düşüyor sürekli
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