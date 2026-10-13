Son anket sonuçları ortalığı kasıp kavurdu! İşte Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark
HBS Araştırma şirketi tarafından ekim ayında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye siyasetindeki hareketli günlerin ardından yayımlanan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi Özgür Özel yüzde 23,1 oranında oy alarak ikinci basamakta yer aldı. İki lider arasındaki 9,2 puanlık fark ve diğer parti liderlerinin oy oranları siyasi kulislerde yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.