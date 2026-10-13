Altın için üç uzmandan kritik tahmin!

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ Altın piyasasının yönü açısından bu haftanın en önemli gelişmesi ABD'den gelecek ekonomik veriler olacak. ABD'nin eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu rakamları çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü ise üretici enflasyonu ve perakende satış verileri takip edilecek. Söz konusu veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesinde belirleyici olabilir. Piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 17 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapılması olasılığı ise yüzde 87 seviyesinde bulunuyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki sert hareketler, enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırıyor. Bu durum, Fed'in faiz kararlarına yönelik belirsizliği de canlı tutuyor.