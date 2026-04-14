Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

Otomobil devi Hyundai, Kuzey Amerika pazarındaki 300 bin aracını, ehliyet kemerindeki ufak bir bağlantı hatası nedeniyle geri çağırdı.

Foto - Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, üretim veya bakım aşamasında zarar görmüş olabilecek emniyet kemeri bağlantıları sebebiyle devasa bir geri çağırma kararı aldı. Bu güvenlik açığı, etkilenen modellerdeki ön emniyet kemeri bağlantı noktalarının koltuk iskeletinden ayrılarak ciddi riskler oluşturma ihtimalini taşıyor.

Foto - Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

ETKİLENEN MODELLER Alınan geri çağırma kararı, yalnızca Kuzey Amerika pazarında satılan 2023-2026 Genesis G90, 2023-2025 Hyundai Ioniq 6 ve 2024-2026 Hyundai Santa Fe modellerini kapsıyor.

Foto - Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

İlk olarak Eylül 2025'te tespit edilen bu sorun üzerine başlatılan kalite kontrol incelemeleri sonucunda, bağlantıların montaj ya da rutin onarımlar sırasında hasar görmüş olabileceği belirlendi.

Foto - Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

ÜCRETSİZ KONTROL VE ONARIM YAPILACAK Şu ana kadar bağlantıların yeterince sağlam olmadığı yönünde altı şikayet alınırken, herhangi bir kaza, yaralanma veya can kaybı vakası yaşanmadığı bildirildi.

Foto - Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor!

Hyundai yetkilileri araç sahipleriyle en kısa sürede iletişime geçeceğini ve servis teknisyenlerinin hatalı bağlantıları ücretsiz olarak güçlendireceğini veya değiştireceğini açıkladı./ kaynak: ensonhaber

Yorumlar

Vedo

Adamlar bizden çok ileri. Ehliyet kemerleri bile var.
