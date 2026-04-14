Petrolde büyük dip geliyor!
Uluslararası Enerji Ajansı, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintiler nedeniyle 2026’da küresel petrol talebinin düşeceğini ve arzda tarihi bir daralma yaşandığını açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı, petrol arzı ve talebine ilişkin büyüme beklentilerini sert şekilde aşağı yönlü revize ederek, bölgedeki savaşın petrol akışları ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle her iki kalemin de 2025 seviyelerinin altına düşmesinin beklendiğini açıkladı.