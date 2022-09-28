Türkiye'de bir ilk! Hastalıklara dayanıklı olarak geliştirildi

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, “Projenin paydaşları olan TÜRKŞEKER ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda sahip olduğumuz bilimsel bilgiliyi sanayinin kullanabileceği son ürüne dönüştürmek için büyük çaba harcadık. Ayrıca bu proje, genç bilim insanlarına üniversite-sanayi iş birliğinin önemi ve sahada uygulamalarının mümkün olduğunu göstermekte ve genç nesillere iyi bir rol model olmaktadır. TÜRKŞEKER'in uzman yöneticileri, Şeker Enstitüsünün özverili çalışanları ile projede yer alan bilim insanlarının gayretleriyle elde edilen ilk yerli ve milli "TÜRKŞEKER 2023" ve "TÜRKŞEKER 2053" isimli şeker pancarı çeşitlerinin ulusal ve uluslararası camiada Türkiye’yi daha tanınır hale getireceğine ve Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne yakışır bir ürün olacağına inanmaktayız” dedi.