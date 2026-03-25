Türkiye Yüzyılı’nda gençlere dev destek: Aile ve Gençlik Fonu 10,7 milyar lirayı aştı

Aile ve Gençlik Fonumuz ile aile hikayelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu ay 2 bin 878 gencimize 660,9 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize, 10 milyar 734 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. 81 ilimizde gençlerimizin yuva kurma süreçlerine destek oluyor, güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.