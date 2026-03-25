Türkiye Yüzyılı’nda gençlere dev destek: Aile ve Gençlik Fonu 10,7 milyar lirayı aştı
Türkiye’nin aile yapısını korumak ve gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, 2026 yılında da bereket saçmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fonun gençlerin en büyük dayanağı haline geldiğini vurguladı. Mart ayı itibarıyla yapılan yeni ödemelerle birlikte, devletin genç çiftlerin omuzlarındaki yükü hafifletme kararlılığı bir kez daha tescillendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yuva kurma hayali kuran gençlere yönelik devrim niteliğindeki destek paketinin güncel rakamlarını açıkladı. Bugüne kadar 132 binden fazla gence toplamda 10 milyar 734 milyon liralık kredi desteği sağlandığını müjdeleyen Bakan Göktaş, "Güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar toplam 132 bin 688 gence, 10 milyar 734 milyon lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlerin evlilik süreçlerine destek olmaya ve aile kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Fonun güncel verilerini paylaşan Bakan Göktaş, bu ay içerisinde 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti.

"Güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum" Desteğin kapsamının genişlediğine dikkat çeken Göktaş, şu bilgileri verdi:

Aile ve Gençlik Fonumuz ile aile hikayelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu ay 2 bin 878 gencimize 660,9 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize, 10 milyar 734 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. 81 ilimizde gençlerimizin yuva kurma süreçlerine destek oluyor, güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan çiftlere sevgi ve bereket dolu bir ömür dileyerek, fona başvurmak isteyen gençlerin "http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceğini hatırlattı.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
23 İsrail askeri vuruldu
Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

İsrail'in kuzeyinde yer alan hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini duyurdu.

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
