  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taklit ve tağşiş yüzsüzlüğü ifşa oldu! 46 kez ismini değiştirmiş! Kore formülü... Işıltının sırrı! Cam cilt görünümü veren en etkili maskeler Hürmüz’de gemi trafiği bitti: Küresel ekonominin şahdamarı koptu Bunu da yaptılar! Peribacalarına sprey boyalı tahribat Zelenski'den flaş iddia: Rusya barış istemiyor! Shahed'ler kilise vurdu Türkiye'den TB2 ve Kargu İHA'yı istiyorlardı! 628,7 milyon dolar ayırdılar, binlerce drone alacaklar Ziya Gökalp'in 150. yılı Türk Dünyasında kültürel buluşmaya dönüştü: 2026, 'Ziya Gökalp Anma Yılı' oldu... Adalet Bakanı’na usulsüz sorgulama: Haddini aşan tapu müdürü tutuklandı
Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
Taklit ve tağşiş yüzsüzlüğü ifşa oldu! 46 kez ismini değiştirmiş!
Haber Merkezi

Taklit ve tağşiş yüzsüzlüğü ifşa oldu! 46 kez ismini değiştirmiş!

İzmir'de Selçuk ilçesinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen zeytinyağı firmasıyla ilgili şok detaylar ortaya çıkmaya başladı.

1
#1
AYNI HİLE, FARKLI MARKALAR...

#2
Gıda güvenliğiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Gıda dedektifi’nin haberine göre, firma farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırıyor.

#3
Yapılan denetimlerde bu yöntemin sistematik şekilde tekrarlandığı ortaya çıktı.

#4
45 KEZ YAKALANIP 46 İSİM DEĞİŞTİRMİŞ Yetkililer, firmanın şimdiye kadar 46 ayrı marka üzerinden satış yaptığı ürünlerde tağşişe başvurduğunu belirledi.

#5
BU MARKALAR TEK TEK KAMUOYUNA AÇIKLANDI

#6
1926 Mehmet Selim Efendi Alatepe Organik Arden Ayvalık Aydın Egenin Efesi Ayvalık

#7
Ayvalık Kooperatif Ayvalık Köy Birlik Ayvalık Köy Koop Azm Ayvalık Bizim Ayvalık Çakır Ada

#8
Damlam Ayvalık Damlam Ayvalık Extra Virgin Doğal Ürünler Efe Organic Edremit Gömeç Edremit Sofram Efebeyi

#9
Ege Belenkaya Ege Sızma Ege Tarım Birlik Egeden Egelim Gemlik

#10
Geyikli Gold Gold Ayvacık Güney Egeden Köy TatLux Ayvalık Lux Ayvalık Körfezim Olive Santo

#11
Öz Tadım Özdedeoğlu Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi Sazlıköy Sicilyağ Ege'den Tepeköy

#12
Tvk TarımYeni Ayvalık Yeni Egeden Yeni Körfez Yeni Mudanya Köy-Koop Yeşil Ayvalık

#13
Zeytinada Zeytinbağı Trilye Zeytinbeyli Zeytinören./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fırat

Mal varlıklarına el konulup,müebbet hapis cezası verilmelidir. Yoksa sahtekarları hiç bir şey durduramaz.

Vahap

Delil ortada fakat faile karşı hiç bir yaptırım yok bu nasıl adalet bu şahisları içeri atacaksın bak bakalım bir daha yapabiliyormu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23