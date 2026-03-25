Taklit ve tağşiş yüzsüzlüğü ifşa oldu! 46 kez ismini değiştirmiş!
İzmir'de Selçuk ilçesinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen zeytinyağı firmasıyla ilgili şok detaylar ortaya çıkmaya başladı.
AYNI HİLE, FARKLI MARKALAR...
Gıda güvenliğiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Gıda dedektifi’nin haberine göre, firma farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırıyor.
Yapılan denetimlerde bu yöntemin sistematik şekilde tekrarlandığı ortaya çıktı.
45 KEZ YAKALANIP 46 İSİM DEĞİŞTİRMİŞ Yetkililer, firmanın şimdiye kadar 46 ayrı marka üzerinden satış yaptığı ürünlerde tağşişe başvurduğunu belirledi.
BU MARKALAR TEK TEK KAMUOYUNA AÇIKLANDI
1926 Mehmet Selim Efendi Alatepe Organik Arden Ayvalık Aydın Egenin Efesi Ayvalık
Ayvalık Kooperatif Ayvalık Köy Birlik Ayvalık Köy Koop Azm Ayvalık Bizim Ayvalık Çakır Ada
Damlam Ayvalık Damlam Ayvalık Extra Virgin Doğal Ürünler Efe Organic Edremit Gömeç Edremit Sofram Efebeyi
Ege Belenkaya Ege Sızma Ege Tarım Birlik Egeden Egelim Gemlik
Geyikli Gold Gold Ayvacık Güney Egeden Köy TatLux Ayvalık Lux Ayvalık Körfezim Olive Santo
Öz Tadım Özdedeoğlu Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi Sazlıköy Sicilyağ Ege'den Tepeköy
Tvk TarımYeni Ayvalık Yeni Egeden Yeni Körfez Yeni Mudanya Köy-Koop Yeşil Ayvalık
Zeytinada Zeytinbağı Trilye Zeytinbeyli Zeytinören./ kaynak: haber7
