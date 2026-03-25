Türkiye'den TB2 ve Kargu İHA'yı istiyorlardı! 628,7 milyon dolar ayırdılar, binlerce drone alacaklar

Bir diğer kritik başlık ise eğitim ve insan kaynağı. Bakanlık yetkilileri, hem eğitim sahalarının hem de operasyonel konseptlerin henüz yeterince gelişmediğini kabul ediyor. Nitekim Kirişima eğitim sahasında yaşanan ve güçlü rüzgar nedeniyle bir keşif drone’unun düşmesi, bu sistemlerin çevresel koşullara karşı kırılganlığını da ortaya koydu. Ayrıca Japonya’nın farklı tipte drone’ları eş zamanlı kullanabilecek nitelikli personel sayısı da sınırlı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Kara Kuvvetleri envanterinde yaklaşık 1.200 drone bulunması, SHIELD programının ölçeği düşünüldüğünde ciddi bir kapasite açığına işaret ediyor.