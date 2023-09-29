'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

ABD'nin köklü bankalarından, Goldman Sachs "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporuyla 3 ve 6 ay sonra Türk lirasının dolar karşısında durumunun ne olacağını paylaştı. Peki, dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak? İşte detaylar... Türk lirasının dolar karşısında her geçen gün erimesi, birçok krizi de beraberinde getirdi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminiyle dikkat çekti. Reuters'ta yer alan habere göre, Goldman Sachs, dün yayımladığı "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporda, risklerin devam etmesine rağmen ülkede önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek olduğuna dikkat çekildi.