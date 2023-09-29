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Ekonomi
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'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

2023-09-29 15:11:48
'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

ABD'nin köklü bankalarından, Goldman Sachs "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporuyla 3 ve 6 ay sonra Türk lirasının dolar karşısında durumunun ne olacağını paylaştı. Peki, dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak? İşte detaylar... Türk lirasının dolar karşısında her geçen gün erimesi, birçok krizi de beraberinde getirdi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminiyle dikkat çekti. Reuters'ta yer alan habere göre, Goldman Sachs, dün yayımladığı "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporda, risklerin devam etmesine rağmen ülkede önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek olduğuna dikkat çekildi.

#1
Foto - 'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına dikkat çekildi. Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu. Ayrıca, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini belirten banka, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü. Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak carry trade olarak adlandırılıyor.

#2
Foto - 'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

Türkiye carry trade de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan son yıllarda neredeyse hiç ilgi görmüyordu. Mayıs ayındaki genel seçimler ardından ise bu durum yavaş da olsa değişmeye başladı.

#3
Foto - 'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor' diyerek duyurdular! 6 ay sonra bu olacak

Ekonomi yönetiminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda bu sürecin vadeli (forward) fiyatlamalarda beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini ve dolayısıyla TL'de carry trade'in yeniden mümkün olabileceğini gösterdiği belirtildi. Raporda, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor" denildi.

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