Otomatik SOS çağrısı hayat kurtaramadı: Kalbi durunca akıllı saati 112’yi otomatik aramıştı

"ÖZEL DURUMLARDA 112 GİBİ NUMARALARI ARAYABİLİYOR" Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Akıllı saatler bugün birçok ek sağlık hizmetiyle birlikte geliyor. Üzerlerindeki sensörler aslında bizim hızlıca fikir edinmemizi sağlayabilecek birçok sağlık özelliğine sahip. Bunların başında tansiyon ölçümü, EKG ölçümü, şeker ölçümü, kalp ritminin düzenli olup olmadığı, uyku apnesi yaşanıp yaşanmadığı, uyku sağlığı, uyku ölçümü gibi birçok farklı özellikle gelebiliyor. Elbette bu özellikler tıbbi bir kurumdan alınan net sonuçları vermese de durumumuzla ilgili bir fikir sahibi olmamızı ya da acil bir durumda acil bir önlem almamızı sağlayabiliyor. Bu saatlerin büyük bir kısmı da aslında bazı özel durumlarda 112 gibi özel numaraları arayabiliyor. Bunların başında da düşme uyarısı geliyor. Bu saatler aslında 112 gibi özel kurumları da çok özel durumlarda arayabiliyor ya da acil durum arama listesindeki kişileri de arama özelliğine sahip" dedi. "AKILLI SAATLER BİRÇOK NOKTADA HAYAT KURTARABİLİYOR" Demircan, "Örneğin düştüğünüzde ve düştükten sonra belirli bir süre kıpırdamadığınızda birçok saat acil hizmet kurumlarını hızlı bir şekilde arayıp bulunduğunuz konumu gönderip doğrudan destek ya da hizmet isteyebiliyor. Örneğin kalp ritminizle ilgili bir sıkıntınız var ya da EKG'nizde bir problem var ya da kalp krizi geçiriyorsunuz. Bu tarz durumlarda kesinlikle herhangi bir faaliyette, aktivitede saatler bulunmuyor; ama bu tarz bir sorunun neticesinde eğer yere düşmüş ve hareketsiz kaldıysanız saat doğrudan en yakınlarını, acil durum aramalarını ya da 112 gibi servisleri arama özelliklerine sahip. Yani akıllı saatler birçok noktada hayat kurtarabiliyor" diye konuştu.