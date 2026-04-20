Günde 50-100 tel... İşte saçı hızlı uzatan 10 doğal saç bakım önerisi

8. Biberiye yağı Birçok saç uzmanı, biberiye yağının yeni saç büyümesini teşvik etmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. 2015 yılında yapılan bir çalışma, biberiye yağının androjenik alopesi tedavisinde minoksidil kadar etkili olabileceğini de ortaya koymuştur. Birkaç damla biberiye yağını argan yağı veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırın ve durulamadan önce saçınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz. Ayrıca şampuan ve saç kreminize her gün birkaç damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz. Ancak, uçucu yağları doğrudan cilt üzerine uygulamaktan kaçının ve her zaman bir taşıyıcı yağ veya şampuanla karıştırın.