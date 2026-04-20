Günde 50-100 tel... İşte saçı hızlı uzatan 10 doğal saç bakım önerisi
Saçı hızlı uzatan 10 doğal saç bakım önerisi belli oldu.
Saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak, bazı uygulamalar saçın doğal olarak yeniden uzamasına yardımcı olabilir. Saçın hızlı uzaması için saç uzmanları, kafa derisi masajı ve aloe vera ya da Hindistancevizi ve limon yağı gibi uçucu yağları uygulanmayı öneriyor. Saç dökülmesi doğal bir süreçtir ve herkesi etkileyebilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, günde 50–100 saç teli dökülebilir. Peki, saç nasıl hızlı uzar?
Saç dökülmesinin altında yatan nedenler farklı olsa da herkese iyi gelebilecek doğal yağlar mutlaka vardır. Bazı durumlarda ise saç dökülmesi kalıcıdır. Saç dökülmesinin kendisi sağlığınız üzerinde doğrudan fiziksel etkileri olmayabilir, ancak duygusal yükü önemli olabilir.
1. Masaj Saç yağları ve maskelerle kafa derisine masaj yapmak, kafa derisini uyarır ve saç kalınlığını artırabilir. Masaj sırasında yapılan germe hareketleri, saç kökünün dibinde bulunan hücrelerde saç büyümesini ve kalınlığını teşvik edebilir. Bu hücreler, saçın yenilenme ve büyüme döngüsünde önemli bir rol oynar.
2019 yılında yapılan bir çalışma, kafa derisine masaj yapmanın insanlarda saç büyümesini, kan akışını ve kafa derisi sağlığını iyileştirdiğini göstermiştir. Kafa derisine masaj yapmak, saç dökülmesine neden olabilecek iki duygu olan stresi ve gerginliği gidermeye de yardımcı olabilir. Uzmanlar, kafa derisine masaj yapmak için tırnakları değil, parmak uçlarını kullanmayı öneriyor.
2. Aloe vera Aloe vera, saç dökülmesinin tedavisinde yardımcı olabilir. Aloe veranın faydaları şu şekilde sıralanabilir: Kafa derisini yatıştırır Saça bakım yapar Kepek oluşumunu azaltır Saç köklerinin tıkanıklığını giderir
Haftada birkaç kez saf aloe vera jeli saç derinize uygulayabilirsiniz. Ayrıca aloe vera içeren şampuan ve saç kremi de kullanabilirsiniz.
3. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, saç telinin içine nüfuz eden ve saçtaki protein kaybını azaltan laurik asit adı verilen yağ asitleri içerir. 2021 yılında yapılan bir çalışma, kafa derisine uygulanan hindistancevizi yağının kafa derisinin mikrobiyomunu zenginleştirerek kafa derisini ve saç köklerini daha sağlıklı hale getirebileceğini de ortaya koymuştur. Hindistan cevizi yağı, saç tipinize bağlı olarak saçınızı yıkamadan önce veya sonra kullanılabilir. Saçınız yağlıysa, yıkamadan önce gece boyunca veya birkaç saat boyunca saçınızda bırakarak bakım yapabilirsiniz.
4. Saçı destekleyen C vitamini takviyesi C vitamini, saç sağlığı için doğrudan bir "mucize" gibi görünmese de, saçın yapı taşı olan kolajen üretimi ve saç köklerinin korunması için kilit bir rol oynar. Saç sağlığı için sadece C vitamini bazen tek başına yetmeyebilir. Genelde şu kombinasyonlar daha hızlı sonuç verir: C Vitamini + Biotin: Saçın hem direnci hem de uzama hızı için altın ikilidir. C Vitamini + Çinko: Saç derisindeki yağ dengesini düzenler ve kökleri güçlendirir.
5. Balık yağı Balık yağı takviyeleri, proteinler ve omega yağ asitleri gibi besinlerle doludur. 2015 yılında yapılan bir araştırma, antioksidanlarla birlikte omega takviyesi almanın saç yoğunluğunu ve çapını artırmaya ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bunlar, saç büyüme döngüsünü hızlandırmaya ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Diyetinize takviyeleri eklemeden önce bir sağlık uzmanıyla konuşun ve üreticinin önerdiği dozu uygulayın.
6. Ginseng Ginseng takviyeleri almak, saç köklerini uyararak saç uzamasını destekleyebilir. Ginsenosidler, ginsengin etken bileşenleridir ve ginsengin saç üzerindeki olumlu etkisinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.
7. Soğan suyu 2014 yılında yapılan bir araştırma, soğan suyunun saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Soğan suyunun ayrıca kan dolaşımını iyileştirdiği düşünülmektedir. 2015 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma, saç köklerinin gelişimi ve büyümesinde önemli bir aracı olan keratinosit büyüme faktöründe iyileşme olduğunu göstermiştir. Soğan suyunu kullanmak için birkaç soğanı karıştırın ve suyunu sıkın. Suyu saç derinize ve saçlarınıza uygulayın ve en az 15 dakika bekletin. Ardından şampuanla yıkayın.
8. Biberiye yağı Birçok saç uzmanı, biberiye yağının yeni saç büyümesini teşvik etmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. 2015 yılında yapılan bir çalışma, biberiye yağının androjenik alopesi tedavisinde minoksidil kadar etkili olabileceğini de ortaya koymuştur. Birkaç damla biberiye yağını argan yağı veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırın ve durulamadan önce saçınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz. Ayrıca şampuan ve saç kreminize her gün birkaç damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz. Ancak, uçucu yağları doğrudan cilt üzerine uygulamaktan kaçının ve her zaman bir taşıyıcı yağ veya şampuanla karıştırın.
9. Sardunya yağı Sardunya, Güney Afrika'ya özgü kokulu bir bitkidir. Sardunya yağı, bu bitkinin yapraklarından elde edilen konsantre bir yağdır. 2017 yılında yapılan bir hayvan araştırması, sardunya yağının farelerde saç uzamasını desteklediğini ve kan dolaşımını artırdığını ortaya koymuştur. Üç damla sardunya esansiyel yağını sekiz damla taşıyıcı yağ ile karıştırın. Karışımı doğrudan saçınıza uygulayın. Ayrıca şampuan ve saç kreminize birkaç damla ekleyebilirsiniz.
10. Limon yağı 2016 yılında yapılan bir hayvan çalışması, limon yağının sağlıklı bir saç derisi sağlamaya ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Şampuanlamadan 15 dakika önce saç derinize ve saçınıza taze limon suyu sürün. Ayrıca, saç maskesi olarak taşıyıcı yağda seyreltilmiş limon esansiyel yağı da kullanabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23