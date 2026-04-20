Savunma sanayi tesisi vuruldu! İHA'lar perte çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayi tesisi vuruldu! İHA'lar perte çıktı

Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin son gelişmelere odaklanırken flaş bir gelişme yaşandı. O ülkenin savunma sanayi tesisleri vuruldu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna savunma güçleri, 19 Nisan gecesi Rusya toprakları ve bazı bölgelere eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonun en önemli ayağını, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrinde bulunan savunma sanayi tesisi “Atlant Aero” oluşturdu.

Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tesisin stratejik önemine dikkat çekti:

İHA Üretim Üssü: “Atlant Aero”, “Molniya” tipi saldırı ve keşif İHA’larının tasarımı, üretimi ve test süreçlerinin tamamını kapsayan bir tesis.

Orion İHA Desteği: Tesis aynı zamanda, yaklaşık bir ton ağırlığında olan ve 250 kg yük taşıma kapasitesine sahip “Orion” İHA’larının parçalarını da üretiyor. Orion İHA’ları, KAB-20 güdümlü bombalar ve X-50 füzeleri gibi gelişmiş mühimmatları taşıyabiliyor.

Genelkurmay açıklamasında, “Bu tesisin vurulması, düşmanın İHA üretim kapasitesini ciddi oranda düşürecek ve Ukrayna’daki sivil hedeflere yönelik saldırı kabiliyetini zayıflatacaktır,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ukrayna güçleri, operasyon kapsamında Rus ordusunun lojistik ikmal hatlarını da hedef aldı:

Zaporijya Bölgesi: Trudove’de bir mühimmat deposu, Smile’da lojistik depolar ve Novopoltavka’da yakıt tankerleri imha edildi. Donetsk Bölgesi: Manhuş, Topoline ve Mariupol bölgelerinde Rusya’nın askeri malzeme depoları vuruldu.

Ayrıca, 19 Nisan gecesi Krasnodar Krayı’ndaki Yeysk deniz limanı da insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Yerel kaynaklar, liman bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandığını ve yangın çıktığını doğrularken, Rus vatandaşlarının sosyal medya üzerinden sürekli saldırıya uğramaktan şikayetçi olduğu bildirildi.

KAYNAK: UKRHABER

CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"
Gündem

CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Gündem

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece ..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gündem

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?
Gündem

İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada tartıştığı 20 yaşındaki gence konvoyla racon kesti. Büyük tepki çeken..
