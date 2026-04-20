Savunma sanayi tesisi vuruldu! İHA'lar perte çıktı
Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin son gelişmelere odaklanırken flaş bir gelişme yaşandı. O ülkenin savunma sanayi tesisleri vuruldu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna savunma güçleri, 19 Nisan gecesi Rusya toprakları ve bazı bölgelere eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonun en önemli ayağını, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrinde bulunan savunma sanayi tesisi “Atlant Aero” oluşturdu.
Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tesisin stratejik önemine dikkat çekti:
İHA Üretim Üssü: “Atlant Aero”, “Molniya” tipi saldırı ve keşif İHA’larının tasarımı, üretimi ve test süreçlerinin tamamını kapsayan bir tesis.
Orion İHA Desteği: Tesis aynı zamanda, yaklaşık bir ton ağırlığında olan ve 250 kg yük taşıma kapasitesine sahip “Orion” İHA’larının parçalarını da üretiyor. Orion İHA’ları, KAB-20 güdümlü bombalar ve X-50 füzeleri gibi gelişmiş mühimmatları taşıyabiliyor.
Genelkurmay açıklamasında, “Bu tesisin vurulması, düşmanın İHA üretim kapasitesini ciddi oranda düşürecek ve Ukrayna’daki sivil hedeflere yönelik saldırı kabiliyetini zayıflatacaktır,” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Ukrayna güçleri, operasyon kapsamında Rus ordusunun lojistik ikmal hatlarını da hedef aldı:
Zaporijya Bölgesi: Trudove’de bir mühimmat deposu, Smile’da lojistik depolar ve Novopoltavka’da yakıt tankerleri imha edildi. Donetsk Bölgesi: Manhuş, Topoline ve Mariupol bölgelerinde Rusya’nın askeri malzeme depoları vuruldu.
Ayrıca, 19 Nisan gecesi Krasnodar Krayı’ndaki Yeysk deniz limanı da insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Yerel kaynaklar, liman bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandığını ve yangın çıktığını doğrularken, Rus vatandaşlarının sosyal medya üzerinden sürekli saldırıya uğramaktan şikayetçi olduğu bildirildi.
KAYNAK: UKRHABER
