Otomotiv
Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Türkiye'de resmen tanıtılan Peugeot 408, satışa sunulmaya başladı.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Makyajlı Peugeot 408 Türkiye'de resmen satışa sunuldu. İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Yeni 2026 Peugeot 408 fiyatları lansmana indirimle geldi.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Peugeot 408'in kaputu altında 145 beygirlik 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu görev yapıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Bu sistemde içten yanmalı motor 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru da gerekli durumlarda 21 beygirlik katkı sağlıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Şehir içi sürüş koşullarında P'ye kadar elektrikli sürüş imkanı tanıyan sistemin birleşik yakıt tüketimi 100 km'de 5,1 olarak açıklanıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Dış tasarımda ise ön tarafta farlar daha alçakta konumlanırken, üç pençe imzalı gündüz farları yine yer alıyor. Arka tarafta ise Peugeot logosu ilk kez aydınlatmalı olarak geliyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

En üst donanım olan GT seviyesinde ise Allure donanımına ek olarak Matrix LED farlar, cam tavan, 10 inç 3D ön gösterge paneli, kablosuz şarj, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece kamera bulunuyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Sürüş destek sistemlerine ek olarak ise şerit konumlandırma asistanı yer alıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

408’in ölçülerine baktığımızda uzunluk 4,69 metre, dingil mesafesi 2,79 metre olarak veriliyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Bagaj hacmi ise 536 litre.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Peugeot ayrıca arka sırada 188 mm diz mesafesi, ayarlanabilir havalandırma çıkışları, iki adet USB-C girişi ve 60/40 oranında katlanabilen arka koltuk yapısını öne çıkarıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Allure donanımında LED farlar, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz Mirror Screen, geri görüş kamerası, arka park sensörü, adaptif hız sabitleyici, acil durum tam durdurma güvenlik freni, aktif şerit takip sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik klima, elektrikli katlanır yan aynalar, karartılmış camlar ve 19 inç jantlar yer alıyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

GT paketine geçildiğinde Matrix Full LED ön farlar, şerit konumlandırma asistanı, kör nokta uyarısı, geri manevra trafik uyarı sistemi, 3D gösterge paneli, i-Toggles, 360 derece kamera sistemi, ön-arka-yan park sensörleri, elektrikli bagaj kapağı, Clean Cabin sistemi, Alcantara iç döşeme, elektrikli ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar ile cam tavan gibi ekler devreye giriyor.

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.570.000 TL LANSMAN FİYATI 2.270.000 TL

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.654.444 TL LANSMAN FİYATI 2.350.000 TL

Foto - Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim!

Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL LANSMAN FİYATI 2.745.000 TL/ kaynak: haber7

