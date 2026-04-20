Ederson menajerine talimatı verdi, ayrılık kapıda! Rize faciası sonrası Fenerbahçe defterini kapattı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor beraberliğinin faturası ağır oldu. Maçın son saniyelerinde kalesinde gördüğü hatalı golle galibiyete engel olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, camianın ve yönetimin hedef tahtasına oturdu. Sezon boyunca istikrarsız performansı nedeniyle eleştirilen, son olarak eşi Lais Moraes’e yönelik sosyal medya saldırılarıyla sarsılan Ederson, İstanbul macerasını sonlandırma kararı aldı.