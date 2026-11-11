Türkiye ve Suudi Arabistan anlaştı! Hac protokolünde imzalar tamam

Haccın bireysel bir ibadet olmanın ötesinde tevhidin, ümmet bilincinin, kardeşliğin ve Müslümanlar arasındaki vahdetin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Arpaguş, "Farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden gelen Müslümanları aynı kıble etrafında, aynı inanç ve aynı kulluk bilinciyle bir araya getiren hac ibadeti, bizlere ortak değerlerimizi ve kardeşlik sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmaktadır." açıklamasını yaptı. Konferans ve fuarın, hac hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin, karşılıklı güvenin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması temennisinde bulunan Arpaguş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Programlarda Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.