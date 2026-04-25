Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! MİT kritik istihbaratı verdi, askerler gemiye girdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası operasyonları devam ediyor. MİT'in kritik istihbaratı sonrası Suriye'de önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.

MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti.

MİT’in istihbaratına göre gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı. Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı.

MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

İşte operasyondan diğer görüntüler...

CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!
Gündem

CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım zehir zemberek açıklamalarla görevinden istifa etti.
Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar
Gündem

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

CHP’lilerin yetiştiği ismi "ocak" olan ve adı sık sık skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Çiğli şubesinde etik dışı bir ..
4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!
Gündem

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Yolsuzluk operasyonu sırasında bir otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım..
Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kuryenin ateist bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu anlatmasıyla kısa sürede binlerce izlenmeye ulaş..
Şah mat olmanın da bir onuru bu var bu direkt şah mal! Rıza Pehlevi'nin içler acısı hali!
Dünya

Şah mat olmanın da bir onuru bu var bu direkt şah mal! Rıza Pehlevi'nin içler acısı hali!

İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi'nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı konuşmada alınan komik önlemler dikkat çekti. ..
İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu
Gündem

İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu

Güney Lübnan’daki bir köyde İsrail askerlerinin tahrip ettiği Hz. İsa heykelinin İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konulması, böl..
