Türkiye ve Arap ülkeleri peş peşe Çin'e gitti! Acil toplantının sebebi belli oldu

Global Times gazetesine konuşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Yin Gang, "Yeni yılın ilk haftalarında Çin Körfez ile diplomatik temaslar kuruyor. Bu Çin'in Orta Doğu ülkeleriyle siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeye verdiği önemi gösteriyor." dedi. ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki askeri varlığını, enerji alanında bölgeye bağımlılığını ve yatırımlarını azaltma yoluna girmesiyle Arap ülkelerinin Çin gibi tarafsız ve güçlü bir ortağa ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yin, "Çin'in değişmez prensibi tüm ülkeler ile eşit ilişki kurmak, bu da karşılıklı güven açısından önemli bir unsur. Bölgede istikrarın sağlanması Çin'in enerji ithalatının güvenliğini ve Kuşak ve Yol Girişimi'nin gelişimini güvenceye alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.