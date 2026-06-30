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Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

#1
Foto - Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan güncel hava durumu tahminini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

#2
Foto - Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

#5
Foto - Meteoroloji'den ölümcül sıcak hava uyarısı!

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