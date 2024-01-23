2024-01-23 11:54:36 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!
Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım katıldığı canlı yayında astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar ödendiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Seçil Erzan'ın futboldaki fon vurgununa gönderme yapan bir yazardan alıntı yapan Yıldırım, "Bir yazarımız geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu" dedi.