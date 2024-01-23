Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Avrupa Birliği'nin astronotu da bu kapsülle gitti. Sadece bu kapsül var gidebilen. İsteseniz de istemeseniz de buna mecbursunuz. Dolayısıyla bizim oraya varmamıza daha çok var. Açık söyleyeyim. Bu bir süreçtir öğrene öğrene. Aynı eleştiriyi yapanlar şunu da ben çok duydum.