  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Clio parasına SUV kalitesi! Büyük sürpriz

Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...

15 yıldır kimse uğramıyor! Üç harfli söylentisi köyü bu hale getirdi

Yeniden Refah Partisi'nden yeni ittifak çıkışı! AK Parti'den gelen teklifi 'Kabul etmedik' diyerek duyurdular

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

10 il için alarm verildi! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

'1966 lira değil' diyen İslam Memiş gram altının gerçek rakamını açıkladı! Duyan kulaklarına inanamadı

Tek tek açıklandı! Eğer 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenilir ülkeler hangileri biliyor musunuz?

Apple’dan ipuçları! iPhone’un pil ömrünü 2 katına çıkaran formül

Ne zaman ve ne kadar düşeceğini açıkladı! Dev bankadan dolar tahmini
Gündem
14
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

2024-01-23 11:54:36
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım katıldığı canlı yayında astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar ödendiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Seçil Erzan'ın futboldaki fon vurgununa gönderme yapan bir yazardan alıntı yapan Yıldırım, "Bir yazarımız geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu" dedi.

#1
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğunun 55 milyon dolara mal olduğu eleştirilerine "Uzay çalışmaları pahalı işler. Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında.

#2
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam" yanıtını verdi.

#3
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, katıldığı canlı yayında sunucunun "Maliyete ilişkin çok soru var. 55 milyon dolar sadece Space X'e ödenecek midir? Aslında toplamda 70 milyon dolar duydum doğru mudur? Maliyete ilişkin eleştirilere ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi;

#4
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

"Uzay çalışmaları pahalı işler. Para buradaki tek ölçü değil. Şöyle bir eleştiri ben duyuyorum 'Keşke kendi roketimizle gitseydik' gibi. Tabii bunu ben de arzu ederim ama bu bir süreçtir.

#5
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

70 senedir uzayda bu çalışmaları yapan ülkelerin kurduğu sistemler bunlar. Bu konuda maalesef geç başladık. Geriden deliyoruz bu bir gerçek ama arayı kapatmak için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bir süreçtir, öğrenerek ilerleyeceğiz.

#6
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Dünyada bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen insanlı uzay uçuşu yapabilen sadece 3 ülke var. Amerika, Rusya ve Çin. Bakın Japonların uzay ajansıyla bizim TUA'nın çok iyi ilişkileri var.

#7
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Aramızda işbirliği protokolü var. Biz bunu onlarla da konuştuk astronot eğitimini sizden alalım dedik. Onlar dediler ki 'yok bizde bu teknoloji olmasına rağmen biz de bu işi Amerikalılarla yapıyoruz' dediler.

#8
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Avrupa Birliği'nin astronotu da bu kapsülle gitti. Sadece bu kapsül var gidebilen. İsteseniz de istemeseniz de buna mecbursunuz. Dolayısıyla bizim oraya varmamıza daha çok var. Açık söyleyeyim. Bu bir süreçtir öğrene öğrene. Aynı eleştiriyi yapanlar şunu da ben çok duydum.

#9
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

'Eller aya biz yaya.' Söylenirdi hep. Peki bu nasıl değişecek? Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında.

#10
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Mantıklı olmayan mukayeseler yapılırsa elmayla armut gibi. Tabiki insanların kafası karışabilir. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti.

#11
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam.

#12
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Bunlar devlet için büyük rakamlar değil. Hele hele böyle projeler için hiçbir şey değil. Elbette öncelikler vardır. Buna şüphe yok.

#13
Foto - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt verdi: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı!

Öncelikler çerçevesinde uzaya da bir miktar ayrılacaktır. Ama 'uzaya gitmeyelim onun yerine yol yapalım hastane yapalım' doğru değil."

Aydın Doğan'ın MİLPA'sı bir kez daha satıldı: Türkiye'nin köklü firması ile imza atıldı! Bakın kaça satıldı!
Ekonomi

Aydın Doğan'ın MİLPA'sı bir kez daha satıldı: Türkiye'nin köklü firması ile imza atıldı! Bakın kaça satıldı!

Aydın Doğan'ın kurucusu olduğu Doğan Holding'in Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin 9..
Akaryakıt fiyatları! Benzine kallavi zam geliyor!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Benzine kallavi zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin gelen zamdan son..
Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi
Bu bir savaş hazırlığı mı? Avrupa ülkesi asker ithal edecek
Dünya

Bu bir savaş hazırlığı mı? Avrupa ülkesi asker ithal edecek

Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor..
ABD'li milyarder Elon Musk: Yahudi gibiyim! Çok konuşulacak şok açıklamalar yaptı! O rakam tahmin ediliyor
Dünya

ABD'li milyarder Elon Musk: Yahudi gibiyim! Çok konuşulacak şok açıklamalar yaptı! O rakam tahmin ediliyor

Space X ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) ve sosyal medya platformu X'in sahibi milyonlarca dolar kazanan Elon Musk akılalmaz bir söylemde ..
İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu! Özgür Özel fena rezil oldu
Siyaset

İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu! Özgür Özel fena rezil oldu

İlk günden bu yana liderliği tartışma konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23