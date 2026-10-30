Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Etiyopya ile Eritre arasında yaşanabilecek olası bir çatışmaya ilişkin Mahmud, "Eritre ile Etiyopya arasında herhangi bir mesele varsa bu onların meselesidir. Somali'nin bununla bir ilgisi yok." diye konuştu. Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler yürüttüklerini vurgulayan Mahmud, "Somali kesinlikle hiçbir çatışmaya katılmayacak. Biz çatışmaları desteklemiyoruz." dedi. Kızıldeniz'in güvenliğine de değinen Mahmud, Yemen'deki çatışmalar ve deniz korsanlığının bölgedeki başlıca iki güvenlik sorunu olduğunu belirtti.