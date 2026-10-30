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Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

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Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, İngiliz basınına verdiği röportajda, İsrail'in ülkesine yönelik yeni hamlelerinin arkasındaki nedeni ilk kez açıkladı.

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Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının arkasında Kızıldeniz'deki çıkarları ve askeri varlık oluşturma hedefinin bulunduğunu belirterek, ülkesinin bölgesel çatışmalara taraf olmayacağını söyledi.

#2
Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Mahmud, İngiliz Sky News televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Somaliland'i tanıması, Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilim, Kızıldeniz'in güvenliği ve Somali'deki yabancı askeri varlığı değerlendirdi.

#3
Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

İsrail'in Somaliland'i tanıma nedenine ilişkin Mahmud, "İsrail, Kızıldeniz'i istiyor. Tek nedeni bu." dedi. İsrail'in bölgedeki stratejik çıkarlarına işaret eden Mahmud, "Somaliland'e veya Somaliland meselesine karşı herhangi bir yakınlık ya da duyarlılıkları yok. Tek istedikleri, Körfez'e ve hedefledikleri diğer bölgelere yaklaşmak için o bölgede bir deniz üssüne sahip olmak." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Etiyopya ile Eritre arasında yaşanabilecek olası bir çatışmaya ilişkin Mahmud, "Eritre ile Etiyopya arasında herhangi bir mesele varsa bu onların meselesidir. Somali'nin bununla bir ilgisi yok." diye konuştu. Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler yürüttüklerini vurgulayan Mahmud, "Somali kesinlikle hiçbir çatışmaya katılmayacak. Biz çatışmaları desteklemiyoruz." dedi. Kızıldeniz'in güvenliğine de değinen Mahmud, Yemen'deki çatışmalar ve deniz korsanlığının bölgedeki başlıca iki güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

#5
Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Somali'nin yaklaşık 3 bin 400 kilometrelik kıyı şeridinin güvenliğinin sağlanmasında uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu aktaran Mahmud, "3 bin 400 kilometrelik kıyı şeridi, Somali'nin tek başına koruyabileceği bir alan değil." ifadesini kullandı. Ülkesindeki yabancı askeri varlığa ilişkin soruyu da yanıtlayan Mahmud, Somali topraklarında başka ülkeler adına faaliyet gösterecek vekil askeri üslerin kurulmasına izin vermediklerini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile daha önce imzalanan savunma ve güvenlik anlaşmasının iptal edildiğini belirten Mahmud, BAE'nin Somali'deki faaliyetlerinin artık geçerli bir hukuki anlaşmaya dayanmadığını dile getirdi.

#6
Foto - Türkiye uçak ve gemileriyle ülkedeydi: Somali lideri büyük tuzağı duyurdu

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Aralık 2025'te bölgeyi bağımsız devlet olarak tanımıştı. Somali hükümeti, bu kararı ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

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