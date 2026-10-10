İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin resmen sona ermesinin ardından TFF Yönetim Kurulu vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışları için düğmeye bastı. Boşalan koltuk için futbol kulislerinde adeta bomba etkisi yapan iki iddialı aday konuşulmaya başlanırken, listenin başında genç teknik adam Arda Turan ile dünya devi Pep Guardiola'nın yer aldığı öne sürüldü. Federasyon yetkililerinin bu iki isimle kısa süre içinde masaya oturup yeni yol haritasını çizeceği iddiaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.