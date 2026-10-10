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İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

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İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin resmen sona ermesinin ardından TFF Yönetim Kurulu vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışları için düğmeye bastı. Boşalan koltuk için futbol kulislerinde adeta bomba etkisi yapan iki iddialı aday konuşulmaya başlanırken, listenin başında genç teknik adam Arda Turan ile dünya devi Pep Guardiola'nın yer aldığı öne sürüldü. Federasyon yetkililerinin bu iki isimle kısa süre içinde masaya oturup yeni yol haritasını çizeceği iddiaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

A Milli Futbol Takımı'nda beklenen ayrılık resmileşti. Ay-yıldızlı ekibimizi çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı.

#2
Foto - İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ayrılığın ardından yeni teknik direktör arayışları için vakit kaybetmeden harekete geçti ve iki adayını belirledi.

#3
Foto - İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

Boşalan teknik direktörlük koltuğu için TFF yönetiminin listesinde dikkat çeken adayların yer aldığı iddia edildi.

#4
Foto - İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

Gündeme gelen ilk isim, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği çıkışla adından söz ettiren genç çalıştırıcı Arda Turan oldu.

#5
Foto - İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

Bir diğer aday ise dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından Pep Guardiola oldu. TFF yetkililerinin iki teknik adam ile kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği ve alacağı cevaplara göre yeni bir yol haritası çizeceği dile getirildi.

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