İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı

Bir diğer aday ise dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından Pep Guardiola oldu. TFF yetkililerinin iki teknik adam ile kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği ve alacağı cevaplara göre yeni bir yol haritası çizeceği dile getirildi.