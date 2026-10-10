Eğrikapı’nın bilinmeyen hikayesi! İstanbul surlarının dibindeki büyük sır

Sanat tarihçisi Elif Rana Kabalıoğlu, AA muhabirine, İstanbul surlarının Haliç'e en yakın bölümünde bulunan Eğrikapı'nın Doğu Roma dönemindeki adının "Porta Kaligaria" olduğunu söyledi. Kabalıoğlu, "Biz şu an Kara Surları'nın Haliç Surları'na en yakın olduğu noktada ve kapıdayız. Doğu Roma İmparatorluğu'nda buranın ismi Porta Kaligaria olarak verilmekteydi. Bunun da sebebi Doğu Roma askerlerinin 'kaliga' adı verilen çizmelerinin üretildiği lokasyonun burada bulunmasından dolayıdır." dedi. Eğrikapı'nın savunma açısından da önemli bir konumda bulunduğunu anlatan Kabalıoğlu, İstanbul'un çok sayıda kuşatmaya sahne olduğunu aktardı. Kabalıoğlu, "32 defa kuşatılan bir şehirden ve surlardan bahsediyoruz. Haliç'e kadar uzanan kısmına, özellikle de Geç Bizans Dönemi'nde 'Surların en zayıf noktası burasıydı' diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Eğrikapı'nın tarihindeki en önemli olaylardan birinin ilk Arap kuşatması sırasında yaşandığına dikkati çeken Kabalıoğlu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin de buna katıldığını vurguladı. Kuşatmaya katılanların İstanbul'da surların çevresinde mücadele ettiğinin altını çizen Kabalıoğlu, şöyle devam etti: "Emeviler döneminde Araplar tarafından düzenlenen ilk İstanbul kuşatmasına 90 yaşında bulunan Ebu Eyyub el-Ensari katılmıştı. Onunla birlikte meşhur hadisişerifin muhteviyatına dahil olmak isteyen askerler de Mekke topraklarından, Arabistan'dan kalkıp buralara kadar gelmişlerdi. Ebu Eyyub el-Ensari ve askerlerinin şehit olduğu vakitte surların en yakınına kadar cenazesini taşıdıkları ve burada bıraktıkları hatta dönemin imparatoruyla bir pazarlığa giriştikleri noktadan bahsediyoruz. Çünkü cenazeyi burada bıraktıklarında dönemin imparatoru ve komutanları 'Biz, siz gittikten sonra o cesedi parçalayacağız ve yok edeceğiz' diyorlar. Onlar da buna karşılık 'Biz de Arap topraklarındaki kendi elimiz altında bulunan tüm topraklardaki Hristiyanları katlederiz' diye cevap veriyor. Karşılığında cenazeye bir şey yapılamıyor ve daha sonra bugünkü kabrine naklediliyor."