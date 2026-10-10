Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Organizasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Jackie Chan'ın yanındaki isimlerdi. Usta oyuncu, İngiliz futbolunun dünyaca ünlü eski yıldızı David Beckham ve Çinli iş insanı Jack Ma ile birlikte karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Futbol, sinema ve iş dünyasının üç tanınmış ismini bir araya getiren görüntü, organizasyonun öne çıkan anlarından biri oldu.