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Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

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Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Dövüş sanatları filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü yıldız Jackie Chan, uzun bir aradan sonra 2026 NBA Çin maçlarında kameralar karşısına çıktı. 72 yaşına giren usta oyuncu, saha kenarındaki koltuklarda eski futbolcu David Beckham ve teknoloji devi Jack Ma ile birlikte maçı takip ederken görüntülendi. Uzun yıllardır sinema dünyasının simge isimlerinden biri olan Chan'ın yaşlanmış ve değişmiş son görüntüsü, eski filmleriyle büyüyen milyonlarca hayranını derinden sarstı.

#1
Foto - Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Dövüş sanatları filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jackie Chan, bu kez yeni bir filmle değil, basketbol karşılaşmasındaki görüntüsüyle dikkat çekti. 72 yaşındaki oyuncu, David Beckham ve Jack Ma ile birlikte NBA Çin organizasyonunda görüntülendi.

#2
Foto - Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Dövüş sanatlarını komediyle birleştirdiği filmlerle dünya çapında tanınan Jackie Chan, 2026 NBA Çin maçlarını izleyen ünlü isimler arasında yer aldı. 7 Nisan 1954 doğumlu olan ve 72 yaşına giren oyuncu, organizasyonda saha kenarındaki koltuklarda oturdu. Jackie Chan'ın son görüntüsü, özellikle oyuncunun eski filmleriyle büyüyen izleyiciler için dikkat çekici bir karşılaşma oldu. Uzun yıllardır sinema dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Chan, bu kez spor organizasyonundaki görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı.

#3
Foto - Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Organizasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Jackie Chan'ın yanındaki isimlerdi. Usta oyuncu, İngiliz futbolunun dünyaca ünlü eski yıldızı David Beckham ve Çinli iş insanı Jack Ma ile birlikte karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Futbol, sinema ve iş dünyasının üç tanınmış ismini bir araya getiren görüntü, organizasyonun öne çıkan anlarından biri oldu.

#4
Foto - Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı

Beckham, futbolculuk kariyerinde Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin formasını giymişti. Jack Ma ise Çin merkezli teknoloji ve ticaret şirketi Alibaba'nın kurucusu olarak tanınıyor.

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