Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü oyuncu Jackie Chan’in son hali herkesi şaşırttı
Dövüş sanatları filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü yıldız Jackie Chan, uzun bir aradan sonra 2026 NBA Çin maçlarında kameralar karşısına çıktı. 72 yaşına giren usta oyuncu, saha kenarındaki koltuklarda eski futbolcu David Beckham ve teknoloji devi Jack Ma ile birlikte maçı takip ederken görüntülendi. Uzun yıllardır sinema dünyasının simge isimlerinden biri olan Chan'ın yaşlanmış ve değişmiş son görüntüsü, eski filmleriyle büyüyen milyonlarca hayranını derinden sarstı.