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Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

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Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Tottenham forması giyen Hollandalı yıldız Xavi Simons'un Harvard Üniversitesi'ndeki iş dünyası eğitim programına katılması, futbol dünyasında akademik kariyerleri yeniden mercek altına aldı. Futbolun yanı sıra aldıkları eğitimlerle dikkat çeken; aralarında Umut Nayir, Metin Tekin, Slaven Bilic ve efsane isim Socrates gibi isimlerin bulunduğu diplomalı futbolcuların listesi büyük ilgi gördü. Sahadaki başarılarının yanı sıra üniversite kürsülerinde de ter döken yıldızların mezun oldukları bölümler görenleri şaşırttı.

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#1
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Bu gelişme sonrası üniversite mezunu futbolcular merak konusu oldu. İşte üniversite mezunu futbolcular ve okudukları bölümler... Tottenham forması giyen Hollandalı 10 numara Xavi Simons, Harvard Üniversitesi'nde iş dünyasına yönelik eğitim programına katıldı. Simons, "Sakatlıktan iyileşme sürecimde zamanımı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Futbol hâlâ ana odağım ama saha dışında da öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum." sözleriyle eğitimin haberini duyurdu. Bu gelişme sonrası üniversite mezunu futbolcular merak konusu oldu. İşte o liste...

#2
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Servet Çetin - İstanbul Üniversitesi Geçmişte Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen eski futbolcu Servet Çetin, İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Servet Çetin, BESYO okumuştur.

#3
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Oğuz Çetin - İstanbul Üniversitesi Fenerbahçe Futbol Direktörü ve eski futbolcu Oğuz Çetin, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

#4
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Ali Gültiken - Marmara Üniversitesi Beşiktaş'ın efsane üçlüsünden biri olan Ali Gültiken, Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur.

#5
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Feyyaz Uçar - Marmara Üniversitesi Metin - Ali - Feyyaz üçlüsünün bir diğer ismi Feyyaz Uçar, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur.

#6
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Metin Tekin - İstanbul Üniversitesi Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Metin Tekin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

#7
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Umut Nayir - Ankara Üniversitesi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda da oynamış olan Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

#8
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

İsmail Köybaşı - Haliç Üniversitesi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe formaları giyen İsmail Köybaşı, Haliç Üniversitesi BESYO mezunudur.

#9
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Barış Alper Yılmaz - İstanbul Gelişim Üniversitesi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, İstanbul Gelişim Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü mezunudur.

#10
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Shaka Hislop - Howard Üniversitesi Eski ünlü kalecilerde Shaka Hislop, Howard Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur.

#11
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Slaven Bilic - Split Üniversitesi Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Slaven Bilić, Split Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunudur.

#12
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Sócrates (Brezilya) - Tıp Fakültesi Eski Brezilyalı efsane futbolculardan Socrates, aynı zamanda bir tıp doktoruydu.

#13
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Vincent Kompany - Manchester Business School Bayern Münih'in teknik direktörü ve efsane Belçikalı eski futbolculardan Vincent Kompany, Manchester Business School'dan mezundu. Kompany'nin İşletme yüksek lisansı da bulunmaktadır.

#14
Foto - Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Juan Mata - Camilo José Cela Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Bir dönem Galatasaray forması da giyen Juan Mata, Camilo José Cela Üniversitesi & Harvard Üniversitesi'nde Spor Bilimleri, Pazarlama ve Harvard'da Eğlence, Medya ve Spor İş Dünyası Programı mezunudur.

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