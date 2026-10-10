Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste

Bu gelişme sonrası üniversite mezunu futbolcular merak konusu oldu. İşte üniversite mezunu futbolcular ve okudukları bölümler... Tottenham forması giyen Hollandalı 10 numara Xavi Simons, Harvard Üniversitesi'nde iş dünyasına yönelik eğitim programına katıldı. Simons, "Sakatlıktan iyileşme sürecimde zamanımı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Futbol hâlâ ana odağım ama saha dışında da öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum." sözleriyle eğitimin haberini duyurdu. Bu gelişme sonrası üniversite mezunu futbolcular merak konusu oldu. İşte o liste...