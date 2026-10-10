Hangi futbolcu hangi üniversiteden mezun? İşte ağızları açık bırakan liste
Tottenham forması giyen Hollandalı yıldız Xavi Simons'un Harvard Üniversitesi'ndeki iş dünyası eğitim programına katılması, futbol dünyasında akademik kariyerleri yeniden mercek altına aldı. Futbolun yanı sıra aldıkları eğitimlerle dikkat çeken; aralarında Umut Nayir, Metin Tekin, Slaven Bilic ve efsane isim Socrates gibi isimlerin bulunduğu diplomalı futbolcuların listesi büyük ilgi gördü. Sahadaki başarılarının yanı sıra üniversite kürsülerinde de ter döken yıldızların mezun oldukları bölümler görenleri şaşırttı.