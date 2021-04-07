Türkiye söz vermişti! Balkan ülkesinden haber geldi

Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama’ya Fier Hastanesi’nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada, “Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk’ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk” dedi.