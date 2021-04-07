  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Türkiye söz vermişti! Balkan ülkesinden haber geldi

2021-04-07 17:29:55
Türkiye söz vermişti! Balkan ülkesinden haber geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği hastanenin inşaatı tamamlandı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Arnavutluk’un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı. Hastane dışındaki peyzaj çalışmaları devam ederken, hastanenin inşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı olduğu belirtildi. Hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Arnavutluk’un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı. Hastane dışındaki peyzaj çalışmaları devam ederken, hastanenin inşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı olduğu belirtildi. Hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı.

#2
Foto - Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi. Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alıyor. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olarak inşa edilirken, A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunuyor.

Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi. Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alıyor. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olarak inşa edilirken, A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunuyor.

#3
Foto - Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama’ya Fier Hastanesi’nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada, “Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk’ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk” dedi.

Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama’ya Fier Hastanesi’nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada, “Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk’ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk” dedi.

Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi
Korona Virüs

Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek korona vakası görülen Samsun'da yeni kısıtlama k..
Mısırlı isimden olay iddia! Sisi'nin oğlu gizlice Türkiye'ye geldi ve sonrasında...
Dünya

Mısırlı isimden olay iddia! Sisi'nin oğlu gizlice Türkiye'ye geldi ve sonrasında...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gündemdeyken çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı...
TRT'de darbe bildirisi okutmuştu! Cezası belli oldu
Gündem

TRT'de darbe bildirisi okutmuştu! Cezası belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi TRT'de darbe bildirisi okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılm..
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.
ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap
Dünya

ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kr..
Kim Jong-un'dan olay itiraf: Zor durumdayız
Dünya

Kim Jong-un'dan olay itiraf: Zor durumdayız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası yaptırımlar, koronavirüs salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkesi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay