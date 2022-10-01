Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Erden, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve son iki yıldır devam eden Kovid-19 salgını sebebiyle uzak doğu merkezli gelen tedarik zincirindeki aksamalar sonrasında alternatif arayan batı için son derece uygun bir merkez olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Bizim 11 bin megavattan fazla rüzgar enerjisi kurulu gücümüz var. Ancak bizim potansiyelimiz sadece karasal rüzgarda 100 bin megavattan fazla, keza güneş enerjisinde ise 250 bin megavata çıkabiliriz. Avrupalı üreticiler başta rüzgar türbin aksamları olmak üzere birçok alanda güvenilir tedarikçiye ihtiyaç duyuyor. Güçlü alt yapı, gelişmeye açık yenilenebilir enerji kaynağı ve bir çok yan teknolojisi alanındaki birikimi ile Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın, daha da yakınlaşacak. WindEnergy Hamburg etkinliğinde Türkiye'nin rüzgardaki sanayi ve yatırım potansiyelini ortaya koyduk. Genç nüfus, kalifiye eleman ve uzmanlaşmış bir ekip de Türkiye'nin avantajları arasında. Hamburg'daki organizasyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları organizasyonun Türkiye tarafı için bir ilk niteliği taşıyor. İki bakanın aynı anda katılımı rüzgar enerjisine güvenini gösterirken, sanayisini daha da geliştirmek isteyen büyük bir motivasyonun da işareti. Ayrıca Türkiye en kalabalık temsil edilen ülkelerden bir tanesiydi. Biz güçlü bir pavilyonla temsil edildik. Bu etkinliği sanıyorum 4 günde 20 binden fazla insan ziyaret etti."