  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

2022-10-01 11:50:16
Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Türkiye'nin rüzgarı Almanya'da 'güçlü' esti... Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, dünyada etkisini sürdüren salgın ve savaşın küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğini söyledi. Erden, 'Avrupalı üreticiler başta rüzgar türbin aksamları olmak üzere birçok alanda güvenilir tedarikçiye ihtiyaç duyuyor. Güçlü alt yapı, gelişmeye açık yenilenebilir enerji kaynağı ve bir çok yan teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ile Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın, daha da yakınlaşacak. WindEnergy Hamburg etkinliğinde Türkiye'nin rüzgardaki sanayi ve yatırım potansiyelini ortaya koyduk.' dedi.

#1
Foto - Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Erden, WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda, TÜREB organizasyonuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında AA muhabirine, etkinliğin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğini, 130'u aşkın katılımcı ve 30'dan fazla firmanın Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayi potansiyelini ziyaretçilere başarıyla tanıttığını söyledi. Dünyanın son iki yılda enerji, ulaşım, üretim sektörü gibi alanlarda büyük bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Erden, "Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle yenilenebilir enerji ve hidrojenle ilgili müthiş gelişmeler var. Avrupa 2030'a kadar doğal gazı kullanımını azaltmaya, hidrojen ekonomisine geçmeye çalışıyor. Rusya Avrupa için güvenilir ortaklık konumunu kaybetmiş. Kovid-19 dönemi ve sonrasından uzak doğudan gelen tedarik zincirinde aksama ve durgunluklar yaşandı. Alternatif lokasyonlara ihtiyaç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Erden, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve son iki yıldır devam eden Kovid-19 salgını sebebiyle uzak doğu merkezli gelen tedarik zincirindeki aksamalar sonrasında alternatif arayan batı için son derece uygun bir merkez olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Bizim 11 bin megavattan fazla rüzgar enerjisi kurulu gücümüz var. Ancak bizim potansiyelimiz sadece karasal rüzgarda 100 bin megavattan fazla, keza güneş enerjisinde ise 250 bin megavata çıkabiliriz. Avrupalı üreticiler başta rüzgar türbin aksamları olmak üzere birçok alanda güvenilir tedarikçiye ihtiyaç duyuyor. Güçlü alt yapı, gelişmeye açık yenilenebilir enerji kaynağı ve bir çok yan teknolojisi alanındaki birikimi ile Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın, daha da yakınlaşacak. WindEnergy Hamburg etkinliğinde Türkiye'nin rüzgardaki sanayi ve yatırım potansiyelini ortaya koyduk. Genç nüfus, kalifiye eleman ve uzmanlaşmış bir ekip de Türkiye'nin avantajları arasında. Hamburg'daki organizasyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları organizasyonun Türkiye tarafı için bir ilk niteliği taşıyor. İki bakanın aynı anda katılımı rüzgar enerjisine güvenini gösterirken, sanayisini daha da geliştirmek isteyen büyük bir motivasyonun da işareti. Ayrıca Türkiye en kalabalık temsil edilen ülkelerden bir tanesiydi. Biz güçlü bir pavilyonla temsil edildik. Bu etkinliği sanıyorum 4 günde 20 binden fazla insan ziyaret etti."

#3
Foto - Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

"HİDROJENE İLGİ ARTIYOR" Erden, enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen birçok ülkenin hidrojenle ilgili dönüşüm içine girdiğini söyledi. Türkiye'de de bu alana karşı büyük bir ilgi olduğunu belirten Erden, "Hidrojen doğal gaza göre üç kat daha fazla enerji üretimine katkı sağlayabiliyor. Endüstride kullanmaya müsait bir kaynak halini alabilir. Örneğin, biz çok büyük bir gübre ve çelik üreticisiyiz. Türkiye'de iyi rüzgar, iyi güneş var. Avrupa'ya lojistik olarak Türkiye'nin yakınlığı ve kalifiye insan gücü ve güçlü sanayi olması, bunların hepsi Türkiye'nin birçok alanda iş yapmasını kolaylaştıran özellikler. Türkiye hidrojen üretiminde başarı sağlarsa, enerji yoğun bu sektörlerin hepsi yeşil dönüşümü gerçekleştirebilir. Yeşil çelik, yeşil çimento, yeşil seramik ürünleri dediğimiz emisyonu düşük, çevre dostu üretimlerle bu ürünlere ulaşabilir, sanayi üretimini emisyondan arındırabiliriz. Dünyada hidrojene ilgi birden artacak." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

TÜREB'TEN, ENERJİ DEPOLAMA VE HİDROJEN ZİYARETLERİ Hamburg'daki konferans etkinliklerinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir heyet Varel'de bulunan Hibrit Enerji Depolama Tesisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. TÜREB heyetinin yaklaşık 60 kişiden oluşan ikinci heyeti ise Hamburg Üniversitesi Energiewende (Enerji Dönüşümü) Kampüsü, Curslack Rüzgar Santrali ve Aurubis Bakır Fabrikası'nı ziyaret etti.

#5
Foto - Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve bazı komisyon üyelerinin de yer aldığı bu grup, ziyaretler sırasında ilgililerden enerji dönüşümü, yeşil hidrojen üretimi ve hidrojenin sanayide kullanımı konularında bilgi aldı.

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam
Ekonomi

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

Reuters tarafından düzenlenen anketin sonucuna göre, brent petrolün 2023 yılında 93,7 dolara olacağı belirtildi.
Burak Yılmaz'dan kavga iddialarına yanıt!
Spor

Burak Yılmaz'dan kavga iddialarına yanıt!

Sezon başında Fortuna Sittard'a transfer olan ve şimdiden Eredivisie'nin en çok konuşulan futbolcularından olan Burak Yılmaz, Hollanda basın..
Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek
Teknoloji

Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı "Bayraktar TB2 SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini ifa..
Teknoloji

"Bayraktar TB2 SİHA"lar yeni ülkelere kanatlanıyor!

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA", Katar ile başladığı Körfez yolculuğuna yeni ülkelerle dev..
Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!
Dünya

Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı 'C919'un uçuşa uygunluğu sivil havacılık otoritesince tescil edildi. Boeing ve Airbus'un piyasa egemenli..
Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Gündem

Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23