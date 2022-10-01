2022-10-01 11:50:16 Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti
Türkiye'nin rüzgarı Almanya'da 'güçlü' esti... Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, dünyada etkisini sürdüren salgın ve savaşın küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğini söyledi. Erden, 'Avrupalı üreticiler başta rüzgar türbin aksamları olmak üzere birçok alanda güvenilir tedarikçiye ihtiyaç duyuyor. Güçlü alt yapı, gelişmeye açık yenilenebilir enerji kaynağı ve bir çok yan teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ile Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın, daha da yakınlaşacak. WindEnergy Hamburg etkinliğinde Türkiye'nin rüzgardaki sanayi ve yatırım potansiyelini ortaya koyduk.' dedi.