'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Ege ve Doğu Akdeniz'de huzur bozan Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Belharra savaş gemilerinin tedarikiyle ilgili tuhaf ve dengeli bir mesaj verdi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ANT1 televizyonuna verdiği özel mülakatta, Yunan donanmasının “yeni bir çağa” girdiğini savundu. Türkiye ile ilişkiler, Ege’deki durum ve yeni silah sistemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dendias, özellikle stratejik füze kapasitesine vurgu yaptı.
Dendias, Türkiye ile Şubat ayında yapılması beklenen liderler zirvesi öncesinde artan gerilime değindi. Türkiye’nin Yunan silahlanma programından rahatsız olmasına gerek olmadığını savunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
“Ankara’nın sinirlenmesi için bir sebep yok. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, savaş ilanı (casus belli) tehdidinde bulunmuyor. Biz sadece uluslararası hukuktan doğan haklarımızı savunuyoruz. Bu güç, Başbakanımızın herhangi bir baskı veya şantaja boyun eğmeden müzakere etmesini sağlıyor.”
Dendias, sadece dördüncü fırkateynin değil, dört geminin tamamının stratejik silahlarla donatılacağını açıkladı: STüm Belharra fırkateynleri “Standard 2++” seviyesine çıkarılacak. Gemiler, yaklaşık 1.000 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen yeni “ELSA” füzelerini taşıyacak.
Yunan Bakan, ordunun hantal yapısından kurtulup teknoloji odaklı bir “bilgi makinesine” dönüştüğünü söyledi. “Ajanda 2030” planı kapsamında, Yunan tarihinin en güçlü silahlı kuvvetlerini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Dendias, tüm bu savunma mimarisini “Aşil Kalkanı” olarak adlandırdıklarını duyurdu.
Rafale ve F-35 alımlarıyla havada sağlanan avantajın denizde de tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusuna Dendias, doğrudan “dengeyi bozmak” kelimesini kullanmaktan kaçınsa da şu yanıtı verdi: “Amacımız denge bozmak değil, statükoyu veya anlaşmaları revize etmek isteyen (revizyonist) herhangi bir gücü caydırmaktır.”
