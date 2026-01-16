  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı Xiaomi, Redmi Note 15 Serisini Türkiye’de Satışa Sundu: İşte Fiyatlar ve Özellikler Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti FIAT’tan radikal öneri! Hız sınırı önerisinde bulundu Türkiye yapıyor, faaliyete geçmesine az bir süre var! Almanya 'stratejik bir hataydı' diyerek duyurdu Frekans yayarak kan kusturuyor, bayıltıyor! 'O gizli silahtan Türkiye'de de var' dedi ve ismini açıkladı Mustafa Destici kutsal topraklarda 'Eli kulağında, vuracaklar' deniyordu! Türkiye'den son dakika İran açıklaması Eski arabası olan vatandaşlar nefesini tutmuş bekliyordu! Ve hurda teşviki açıklaması geldi
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Ege ve Doğu Akdeniz'de huzur bozan Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Belharra savaş gemilerinin tedarikiyle ilgili tuhaf ve dengeli bir mesaj verdi.

#1
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ANT1 televizyonuna verdiği özel mülakatta, Yunan donanmasının “yeni bir çağa” girdiğini savundu. Türkiye ile ilişkiler, Ege’deki durum ve yeni silah sistemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dendias, özellikle stratejik füze kapasitesine vurgu yaptı.

#2
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Dendias, Türkiye ile Şubat ayında yapılması beklenen liderler zirvesi öncesinde artan gerilime değindi. Türkiye’nin Yunan silahlanma programından rahatsız olmasına gerek olmadığını savunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

“Ankara’nın sinirlenmesi için bir sebep yok. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, savaş ilanı (casus belli) tehdidinde bulunmuyor. Biz sadece uluslararası hukuktan doğan haklarımızı savunuyoruz. Bu güç, Başbakanımızın herhangi bir baskı veya şantaja boyun eğmeden müzakere etmesini sağlıyor.”

#4
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Dendias, sadece dördüncü fırkateynin değil, dört geminin tamamının stratejik silahlarla donatılacağını açıkladı: STüm Belharra fırkateynleri “Standard 2++” seviyesine çıkarılacak. Gemiler, yaklaşık 1.000 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen yeni “ELSA” füzelerini taşıyacak.

#5
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Yunan Bakan, ordunun hantal yapısından kurtulup teknoloji odaklı bir “bilgi makinesine” dönüştüğünü söyledi. “Ajanda 2030” planı kapsamında, Yunan tarihinin en güçlü silahlı kuvvetlerini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Dendias, tüm bu savunma mimarisini “Aşil Kalkanı” olarak adlandırdıklarını duyurdu.

#6
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

Rafale ve F-35 alımlarıyla havada sağlanan avantajın denizde de tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusuna Dendias, doğrudan “dengeyi bozmak” kelimesini kullanmaktan kaçınsa da şu yanıtı verdi: “Amacımız denge bozmak değil, statükoyu veya anlaşmaları revize etmek isteyen (revizyonist) herhangi bir gücü caydırmaktır.”

#7
Foto - 'Türkiye sinirlenmemeli' deyip duyurdular: 1000 km menzilli füzeleri taşıyacağız

KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Kar yağışı geri dönüyor!
Yerel

Kar yağışı geri dönüyor!

Kısa süreli ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor; İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar bekleniy..
Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz
Aktüel

Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su kesintileriyle ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Konya’da da içm..
İran'dan geri adım!
Dünya

İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine gar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23