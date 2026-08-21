Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Muğla’nın kıyıları, koyları, ormanları ve doğal alanlarıyla önemini vurgulayan Ağırbaş, “Muğla'nın ve Akdeniz kıyılarının plastik atık meselesini yalnızca atık yönetimi konusu olarak değerlendiremeyiz. Plastik kullanımını kaynağında azaltmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşünü güçlendirmek, atıkların doğaya ulaşmasını önlemek ve özellikle denizlerimizi, kıyılarımızı plastik kirliliğinden korumak zorundayız. Çünkü denize ulaşan plastik yalnızca bulunduğu noktada kalmıyor, zaman içerisinde bozularak gördüğünüz üzere mikroplastik haline geliyor. Bu hem insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor hem de turizmimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu. “Denizlerin Korunması ile Plastik Atık Yönetimini Birbirinden Ayrı Düşünemeyiz” Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı’na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın önemini vurgulayan Ağırbaş, “Koruma alanlarının güçlendirmesi kadar bu alanlara ulaşabilecek plastik atıkların kaynağında önlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle denizlerin korunmasıyla plastik atık yönetimini birbirinden ayrı düşünemeyiz” ifadelerini kullandı.