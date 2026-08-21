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Salah sonrası bir bomba daha mı? Trabzonspor'a 2 metrelik golcü: Resmi teklif masada Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak! İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler! Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Türkiye'den bedava enerji rekoru TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif Kapalı açılı glokomda belirtiler daha belirgin: Göz tansiyonu sessiz ilerliyor İstanbul'un binek taşları: Tarihi yapıları arasında saklı kalmışlar
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Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

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Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı’nda, Muğla’nın plastik atık yönetimi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması ve plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik yerel öncelikler ele alındı. Muğla’nın sahadan ortaya koyduğu değerlendirmeler, İstanbul’da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu’na taşınacak.

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Foto - Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu plastik kirliliğinin önlenmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi alanlarında ileriye taşımaya yönelik yürütülen istişare süreci Muğla’da devam etti. Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde iklim eylemini yerelden ulusala taşıyan yaklaşımı doğrultusunda, çevre, iklim ve döngüsel ekonomi politikalarının birbirini tamamlayan bir anlayışla ele alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen COP31 hazırlıkları kapsamında plastik kirliliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi iklim eyleminin önemli başlıkları arasında değerlendiriliyor. Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda sürdürülen şehir koordinasyon toplantılarıyla, yerel deneyim ve ihtiyaçların Türkiye’nin iklim ve çevre gündemine taşınması hedefleniyor.

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Foto - Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Muğla Valiliği himayesinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş başta olmak üzere kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. “Toplantı Şehrin Tüm Paydaşlarının Güçlü Katılımıyla Gerçekleşti” Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, toplantının şehrin bütün paydaşlarının güçlü katılımı ile gerçekleştiğini belirterek, “Bugün Muğla'da plastik atık meselesini yerel ölçekte değerlendirmek ve çözüm yollarını birlikte elealmak üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Muğla'nın bizim için ayrı bir önemi de var. Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81'lerinde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları serisinin ilkini tamamladığımız şehir Muğla” dedi.

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Foto - Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Muğla’nın kıyıları, koyları, ormanları ve doğal alanlarıyla önemini vurgulayan Ağırbaş, “Muğla'nın ve Akdeniz kıyılarının plastik atık meselesini yalnızca atık yönetimi konusu olarak değerlendiremeyiz. Plastik kullanımını kaynağında azaltmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşünü güçlendirmek, atıkların doğaya ulaşmasını önlemek ve özellikle denizlerimizi, kıyılarımızı plastik kirliliğinden korumak zorundayız. Çünkü denize ulaşan plastik yalnızca bulunduğu noktada kalmıyor, zaman içerisinde bozularak gördüğünüz üzere mikroplastik haline geliyor. Bu hem insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor hem de turizmimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu. “Denizlerin Korunması ile Plastik Atık Yönetimini Birbirinden Ayrı Düşünemeyiz” Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı’na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın önemini vurgulayan Ağırbaş, “Koruma alanlarının güçlendirmesi kadar bu alanlara ulaşabilecek plastik atıkların kaynağında önlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle denizlerin korunmasıyla plastik atık yönetimini birbirinden ayrı düşünemeyiz” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin çevreyle ilgili sorunları yerelde çözme çalışmalarındaki güçlü iradesine dikkat çeken Ağırbaş, şöyle devam etti: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde güzel işler yapılıyor. Diğer makamlarımızın da güzel çalışmaları var. Vatandaşımızın temel gündemlerinden bir tanesi olan denizlerimizdeki plastik kirliliğini kısa zaman içerisinde bakanlıklarımızın koordinasyonuyla çözeceğimize inanıyorum.” “Çok Önemli Çalışmalar ve Projeler Hayata Geçiriliyor” Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, Sıfır Atık Vakfı’nın Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Onursal Başkanlığında çok önemli çalışmalar ve projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek, “Bugün çok faydalı bir toplantı oldu. Plastik kirliliği tüm dünyanın, ülkemizin, Muğla'mızın önemli bir problemi. Hem şehirlerimizin, yerleşim yerlerinin korunması hem de denizlerimizin korunması büyük önem taşıyor” dedi.

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