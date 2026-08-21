Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla oldu

Muğla Valiliği himayesinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş başta olmak üzere kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. “Toplantı Şehrin Tüm Paydaşlarının Güçlü Katılımıyla Gerçekleşti” Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, toplantının şehrin bütün paydaşlarının güçlü katılımı ile gerçekleştiğini belirterek, “Bugün Muğla'da plastik atık meselesini yerel ölçekte değerlendirmek ve çözüm yollarını birlikte elealmak üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Muğla'nın bizim için ayrı bir önemi de var. Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81'lerinde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları serisinin ilkini tamamladığımız şehir Muğla” dedi.