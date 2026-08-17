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Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

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Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi, yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı.

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Foto - Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı başta olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

Bu kapsamda, yılın ilk yarısında yurt içindeki toplam petrol üretimi, 23,1 milyon varil olarak kaydedildi. Üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu.

#3
Foto - Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi.

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Foto - Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı. Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Türkiye, petrol üretiminde resmen şov yaptı! Gabar listeye damga vurdu

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Somali'de sondaj yapıyoruz, Libya'da biri denizde diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük'te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var."

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