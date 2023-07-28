2023-07-28 18:13:51 Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti
Asya'nın ana vatanı olan Japonya, Tayland, Kore, ve Filipinler gibi ülkelerde yetişen ve Avrupa'da "yumberry" adıyla bilinen Çin koca yemişi, insan sağlığı için pek çok faydası olan C vitamini yönünden zengin bir meyve olarak biliniyor. Doğal şeker içeriği sayesinde oldukça lezzetlidir ve hem çiğ olarak tüketilir hem de kurutulmuş haliyle satışa sunuluyor. Koca yemiş, Çin'in binlerce yıllık favori meyveleri arasında yer almakla birlikte, Türkiye'de Batı Karadeniz bölgesinde de yetişebilen bir meyvedir. Ticari değeri oldukça yüksek olan bu meyve, C vitamini ve çeşitli mineraller açısından oldukça zengindir ve reçel, meyve suyu, ve şekerleme yapımında kullanılır.