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Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti

2023-07-28 18:13:51
Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti

Asya'nın ana vatanı olan Japonya, Tayland, Kore, ve Filipinler gibi ülkelerde yetişen ve Avrupa'da "yumberry" adıyla bilinen Çin koca yemişi, insan sağlığı için pek çok faydası olan C vitamini yönünden zengin bir meyve olarak biliniyor. Doğal şeker içeriği sayesinde oldukça lezzetlidir ve hem çiğ olarak tüketilir hem de kurutulmuş haliyle satışa sunuluyor. Koca yemiş, Çin'in binlerce yıllık favori meyveleri arasında yer almakla birlikte, Türkiye'de Batı Karadeniz bölgesinde de yetişebilen bir meyvedir. Ticari değeri oldukça yüksek olan bu meyve, C vitamini ve çeşitli mineraller açısından oldukça zengindir ve reçel, meyve suyu, ve şekerleme yapımında kullanılır.

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Foto - Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti

KOCA YEMİŞİN FAYDALARI NELER? Sağlık açısından koca yemişin birçok faydası vardır. Yüksek tansiyondan kalp rahatsızlıklarına, mide problemlerinden kolesterole kadar pek çok sağlık sorununa fayda sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen koca yemiş üzerinde anti-kanser özellikleri konusunda da araştırmalar yapılmaktadır. Koca yemişin güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri vücudu birçok hastalığa karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda diş eti problemleriyle mücadelede de etkili olabilir ve mikrop öldürücü özelliği ile safra kesesinin korunmasına yardımcı olabilir. Antioksidan özelliği sayesinde akciğerlerin ve karaciğerin temizlenmesine katkı sağlayarak kötü alışkanlıkların zararlarına karşı koruyucu olabilir. Ayrıca böbrek sağlığını olumlu etkileyebilir, bağırsak florasını koruyabilir ve idrar söktürücü bir etkisi bulunabilir. Koca yemişin cilt sağlığı üzerinde de birçok faydası vardır. Sivilce ve akne oluşumunu azaltabilir ve var olan sivilcelerin hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca siyah noktalara karşı da etkili olabilir.

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Foto - Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti

ÜLKEMİZDE YETİŞTİĞİ YERLER Dünya genelinde çeşitli yerlerde yetişen koca yemiş, ülkemizde de Trakya, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çoğunlukla ormanlık alanlarda bulunabilir. KOCA YEMİŞ KULLANIM YERLERİ Koca yemiş, aktarlarda kolaylıkla bulunabilen bir meyve olup, öğütülmüş hali bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca, kocayemiş bitkisinin meyveleri dışında yaprakları da kurutulup bitki çayı olarak kullanılabilir. Yapraklar, harici olarak da kullanılabilir ve yapraklarından demlenen çay cilt bakımında tercih edilebilir.

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Foto - Türkiye o meyvenin kıymetini bilmedi! Çinliler kapış kapış alıyor! Şok etti

Ancak, koca yemişin aşırı tüketimi çeşitli yan etkilere neden olabilir. Kabızlıktan baş dönmesine ve sersemliğe kadar pek çok olumsuz etkisi olabilir. Ayrıca, çilek ve benzeri meyvelere karşı alerjiniz varsa, kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa, düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa veya özel bir diyet uygulamanız gerekiyorsa, koca yemiş tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir.

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