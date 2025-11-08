Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Pakistan'ın sadece resmi ve yazılı bir anlaşmayı kabul edeceğini kaydeden Asıf, "Sözlü güvence kabul edilmesini istediler, ancak bu uluslararası müzakerelerde mümkün değildir." diye konuştu. Asıf, Türkiye ve Katar'ın ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "En ufak bir iyimserlikleri olsaydı, bizden kalmamızı isterlerdi. Elimiz boş dönmemiz, onların bile Kabil'den umudunu kestiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Pakistan'ın söz konusu gerilim ile ilgili tutumunun kararlı ve net olduğunu yineleyen Asıf, konuya dair tek taleplerinin Afganistan'ın topraklarının Pakistan'a saldırmak için kullanılmamasını sağlaması olduğunu vurguladı. Asıf, ayrıca, Pakistan'ın provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunurken saldırı olmaması halinde ise ateşkesin geçerli olacağına işaret etti.