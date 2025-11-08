  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Son yıllarda İslam dünyasına önderlik eden Türkiye'nin çabaları sonuçsuz kaldı. İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınır gerilimine ilişkin İstanbul’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve sürecin askıya alındığını açıkladı.

#2
Foto - Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan ve Afganistan arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığını açıkladı. Asıf, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından İstanbul'da devam eden müzakerelere dair Geo News'e konuştu. Kabil ile dün başlayan üçüncü tur müzakerelerden de sonuç alınamadığını aktaran Asıf, "Tamamen çıkmaza girildi. Müzakereler belirsiz bir aşamaya girdi." dedi. Asıf, Afganistan ile gerilimi yatıştırmak için "samimi çabaları" nedeniyle Türkiye ve Katar'a teşekkür ederken, "Onlar bizim tutumumuzu destekliyorlar. Afgan heyet bile bizimle aynı fikirdeydi ancak yazılı bir anlaşma imzalamaya hazır değillerdi." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Pakistan'ın sadece resmi ve yazılı bir anlaşmayı kabul edeceğini kaydeden Asıf, "Sözlü güvence kabul edilmesini istediler, ancak bu uluslararası müzakerelerde mümkün değildir." diye konuştu. Asıf, Türkiye ve Katar'ın ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "En ufak bir iyimserlikleri olsaydı, bizden kalmamızı isterlerdi. Elimiz boş dönmemiz, onların bile Kabil'den umudunu kestiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Pakistan'ın söz konusu gerilim ile ilgili tutumunun kararlı ve net olduğunu yineleyen Asıf, konuya dair tek taleplerinin Afganistan'ın topraklarının Pakistan'a saldırmak için kullanılmamasını sağlaması olduğunu vurguladı. Asıf, ayrıca, Pakistan'ın provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunurken saldırı olmaması halinde ise ateşkesin geçerli olacağına işaret etti.

#4
Foto - Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, terörle mücadele konusunda uzun süredir devam eden uluslararası, bölgesel ve ikili taahhütlerini yerine getirme sorumluluğunun Afganistan'da olduğunu ve şimdiye kadar bu konuda başarısız olduklarını ifade etti.

#5
Foto - Türkiye ne yaptıysa olmadı! İki Müslüman ülkeden maalesef üzen haber geldi

Tarar, Pakistan'ın Afgan halkına karşı iyi niyetli olduğunu ancak kendi vatandaşlarını ve egemenliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Tahran için büyük tehlike her an boşaltılabilir! Pezeşkiyan’dan ürperten açıklama!
Gündem

Tahran için büyük tehlike her an boşaltılabilir! Pezeşkiyan’dan ürperten açıklama!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede derinleşen su krizine dikkat çekerek başkent Tahran’ın ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Pez..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23