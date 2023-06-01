Türkiye-Mısır yakınlaşması Atina'yı telaşlandırdı

İRAN VE FİLİSTİN ATAĞI Kahire yönetimi, son dönemde yalnızca Türkiye ile de değil, İran ve Filistin'le de ayrı ayrı diyalog süreci yürütüyor. Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, pazartesi günü Filistinli mevkidaşı Mohamed Shtayyeh'i Kahire Uluslararası Havaalanı'nda karşıladı. Kalabalık bir heyetle Kahire'yi ziyaret eden Filistinliler, iki ülke arasındaki bağların kuvvetlenmesine çok önem veriyor. Çünkü Mısır, hem Ramallah'ı istikrara kavuşturabilir hem de Filistin ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin azaltılmasına yardımcı olabilir. Mısır medyası Filistin heyetinin şu isimlerden oluştuğunu bildiriyor: “Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulusal Ekonomi Bakanı, Evkaf ve Din İşleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı, Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu Başkanı.”