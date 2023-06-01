Türkiye-Mısır yakınlaşması Atina'yı telaşlandırdı

Diğer yandan İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney de Mısır ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini açıkladı. Bu açıklamanın Tahran'ın Riyad ile ilişkilerini geliştirdiği bir döneme denk gelmesi önemli. Söz konusu sürece Çin aracılık ediyor ve görüşmeler Irak'ta yapılıyor. Mısır da hem Suudi Arabistan'ın önemli bir ortağı hem de Irak ile yakın işbirliği içinde. Aynı zamanda bölgede Şam'la ilişkilerin yeniden başlatılmasının da ilk savunucularından olan Mısır, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünde de önemli bir rol oynamış görünüyor. DİPLOMATİK DEVRİM Mısır'ın son dönemdeki diplomatik atağını ele alan bir analiz de İsrail'in ünlü Jerusalem Post gazetesinde yer alıyor. Mısır'ı karşılarına almaktan çekinen İsrailliler, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Kahire'nin Türkiye ve Filistin'e yönelik mevcut açılımları ve İran ile olası yeni bağları, ülkelerin çatışma yerine diplomatik bağlar peşinde koştuğu bölgesel bir diplomatik devrim bağlamında gerçekleşiyor. Bunun İsrail için önemli sonuçları var. Mısır, Gazze'deki ateşkeslere sık sık yardımcı olmuştur ve Filistin yönetimi ile ilgili konuların geleceğinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki rolü, Negev Forumu'nu, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ile bağlantıları ve İsrail'in etrafındaki ülkeler halkasını istikrara kavuşturmak için Suriye ve Ürdün ile kurulabilecek bağları da içeriyor. İsrail ve diğer ülkeler arasında yeni normalleşme anlaşmalarına yönelik hamleler olursa, bu da Kahire'nin potansiyel olarak genel rolüyle bağlantılı olacaktır.”