Türkiye, Kuzey Makedonya'ya hibe etti

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli olanaklarla geliştirdiği tank taşıyıcı Kuzey Makedonya ordusuna teslim edildi. Başkent Üsküp yakınlarındaki Petrovec belediyesinde bulunan Straşo Pincur Kışlası'nda düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök katıldı. Bakan Şekerinska yaptığı konuşmada, son günlerde Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında savunma ve askeri destek alanında çok güçlü bir iş birliğine tanık olduklarını söyledi. Bu iş birliğinin, uzun yıllar süren müttefiklik ve dostluk ile güçlü askeri-politik ittifakın üyeleri olarak bölgenin güvenliğini sağlama ve halklar arasında dostane ilişkileri sürdürme çabalarının sonucu olduğuna işaret eden Şekerinska, şöyle devam etti: "Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ordumuza yıllardan beri vermiş olduğu desteğin bir parçası. Son yıllarda bu desteğin gerçekten daha yoğun hale geldiğini ve bunu daha görünür hale getirmeye çalıştığımızı görebilirsiniz. Hem Makedon hem de Türk vatandaşları bilsin ki savunma alanındaki mükemmel ilişkilerimiz için ciddi şekilde çalışıyoruz." Tank taşıyıcısının önemli bir ekipman olduğunu aktaran Şekerinska, "Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ve dostlarımızın savunma sanayisindeki gücünü de gösteren bu tank taşıyıcısı ile birçok birliğimizi ve kullandıkları ekipmanı eksiksiz, güvenli ve verimli şekilde taşınmasını sağlayacağız." dedi.