Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

"UTANIYORUM" Sarıgül ifadesinde, "Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve kıl payı/zul duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" diye konuştu.