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Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

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Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, Özgür Özel hakkındaki iddiaları gündeme taşıdı. Sarıgül, 100 bin dolarlık atkı skandalına yanıt verirken Londra'dan getirttiği binlerce sterlinlik viskileri de anlattı. “Verilen paraların akıbetini en iyi Özel bilir” dedi.

#1
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül’ün etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Sarıgül tahliye sonrası Özgür Özel'in bazı iddialarına da yanıt verdi.

#2
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

Sarıgül Ailesi, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sarıgül Ailesi hakkında yürütülen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül'ün iki oğlu ve eski eşi Aylin Kotil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#3
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

Yaşanan sürecin ardından açıklama yapan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulundu. Süreç ilerlerken, etkin pişmanlıktan yararlanan Emir Sarıgül, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Sarıgül tahliye edildikten sonra Özgür Özel'in bazı iddiaları hakkında da açıklama yaptı. Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e hediye atkı paketinde 100 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Özel'in "Ağustos ayında mağazada atkı satılıyor mu baksınlar" tepkisine Emir Sarıgül cevap verdi.

#4
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

"BELGELERİNİ SUNACAĞIM" Sarıgül, "Atkıları İstinye Park'taki mağazadan ekim ayının ilk haftasında kredi kartımla taksitle aldım, belgelerini sunacağım" dedi.

#5
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

"PAHALI VİSKİLER GETİRTTİM" Sabah'ın haberine göre kendisine Yeni Parti'ye üye olması ve bağış yapması için baskı kurulduğunu öne süren Sarıgül, Özel'in talebi üzerine Londra'dan şişesi 3 bin sterlini bulan pahalı viskiler getirdiğini de iddia etti.

#6
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

"PARALARIN AKIBETİNİ ÖZEL BİLİR" Verilen paraların akıbetini en iyi Özel'in bileceğini belirten Sarıgül, viski teslimatlarının şoförü aracılığıyla CHP Genel Merkezi, TBMM ve makam aracına yapıldığını öne sürdü.

#7
Foto - Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir

"UTANIYORUM" Sarıgül ifadesinde, "Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve kıl payı/zul duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" diye konuştu.

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