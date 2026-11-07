Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, Özgür Özel hakkındaki iddiaları gündeme taşıdı. Sarıgül, 100 bin dolarlık atkı skandalına yanıt verirken Londra'dan getirttiği binlerce sterlinlik viskileri de anlattı. “Verilen paraların akıbetini en iyi Özel bilir” dedi.