Türkiye korkusu resmen akıllarını aldı! Fransa’dan tam 180 adet zırhlı canavar getirtecekler
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, zırhlı birliklerini modernize etmek amacıyla Fransa merkezli KNDS şirketinden 180 adet yeni nesil zırhlı araç tedarik etmek için son aşamaya geldi. Griffon ve Serval tipi araçların yanı sıra Akeron MP tanksavar füzelerini de kapsayan bu dev paket, Avrupa Birliği’nin düşük faizli kredi programıyla finanse edilecek. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun operasyonel gücünü radikal şekilde artırmayı hedefleyen bu hamle, Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıyor.