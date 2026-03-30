Türkiye korkusu resmen akıllarını aldı! Fransa’dan tam 180 adet zırhlı canavar getirtecekler

Bu büyük çaplı satın alma, Avrupa Birliği’nin (AB) SAFE (Security Action for Europe) programı çerçevesinde finanse edilecek. 150 milyar euroluk bir kredi hacmine sahip olan bu enstrüman, üye ülkelerin düşük faizli kredilerle savunma harcamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tedarik süreci, Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından yürütülecek. Bu model, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales/FMS) sistemine benzer bir yapıda; Fransa’nın kendi adına satın aldığı sistemleri, DGA üzerinden “Fransız tipi FMS” modeliyle müttefiklerine devretmesi esasına dayanıyor. Fransa bu modeli daha önce Belçika (Scorpion programı), Estonya ve Slovenya ile Mistral 3 ve Caesar obüsleri satışlarında da uygulamıştı.