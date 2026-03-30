Türkiye korkusu resmen akıllarını aldı! Fransa’dan tam 180 adet zırhlı canavar getirtecekler
Türkiye korkusu resmen akıllarını aldı! Fransa'dan tam 180 adet zırhlı canavar getirtecekler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, zırhlı birliklerini modernize etmek amacıyla Fransa merkezli KNDS şirketinden 180 adet yeni nesil zırhlı araç tedarik etmek için son aşamaya geldi. Griffon ve Serval tipi araçların yanı sıra Akeron MP tanksavar füzelerini de kapsayan bu dev paket, Avrupa Birliği’nin düşük faizli kredi programıyla finanse edilecek. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun operasyonel gücünü radikal şekilde artırmayı hedefleyen bu hamle, Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), zırhlı birliklerini modernize etmek amacıyla Fransa merkezli savunma şirketi KNDS’den 180 adet zırhlı araç tedarik edecek. La Tribune’nin haberine göre paket üzerinde son aşamaya gelindi. Anlaşma, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) envanterindeki eskiyen platformları devre dışı bırakarak operasyonel kabiliyetini radikal bir şekilde artırmayı hedefliyor.

Söz konusu tedarik paketi, yaklaşık 80 adet Griffon ve 100 adet Serval tipi tekerlekli zırhlı aracı içeriyor. Ayrıca bu araçların bir kısmının, MBDA tarafından geliştirilen yeni nesil Akeron MP tanksavar füzeleriyle donatılması planlanıyor. Müzakerelerdeki bir diğer kritik başlık ise mevcut envanterdeki yaklaşık 80 adet VAB (Véhicule de l’Avant Blindé) zırhlı aracının Arquus tarafından modernize edilmesi sürecini kapsıyor.

Bu büyük çaplı satın alma, Avrupa Birliği’nin (AB) SAFE (Security Action for Europe) programı çerçevesinde finanse edilecek. 150 milyar euroluk bir kredi hacmine sahip olan bu enstrüman, üye ülkelerin düşük faizli kredilerle savunma harcamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tedarik süreci, Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından yürütülecek. Bu model, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales/FMS) sistemine benzer bir yapıda; Fransa’nın kendi adına satın aldığı sistemleri, DGA üzerinden “Fransız tipi FMS” modeliyle müttefiklerine devretmesi esasına dayanıyor. Fransa bu modeli daha önce Belçika (Scorpion programı), Estonya ve Slovenya ile Mistral 3 ve Caesar obüsleri satışlarında da uygulamıştı.

La Tribune’nin haberine göre anlaşmanın detaylarında iki Fransız savunma devi arasında stratejik bir çekişme yaşanıyor: Arquus: Envanterdeki 1985-1988 model 150 adet VAB aracının mümkün olduğunca fazlasının modernize edilmesini savunuyor. Arquus, Mayıs 2025’te DEFEA fuarında imzalanan 12 adet Akeron MP yüklü Sherpa zırhlı araç sözleşmesiyle GKRY pazarındaki yerini sağlamlaştırmıştı. KNDS France: Modernizasyon yerine, daha fazla sayıda yeni nesil Griffon ve Serval aracının envantere girmesi için baskı yapıyor.

